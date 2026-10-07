鍾麗淇照傳病危送ICU　舊愛梁榮忠盛讚她是堅強媽媽

梁榮忠今日（7/10）現身新城廣播出席全新節目《Hello 早晨》的宣傳造勢活動。近來外界非常關注其舊愛鍾麗淇傳出病危留醫深切治療部（ICU）的消息，梁榮忠在活動後接受《香港01》訪問，親自回應此事，坦言希望大家能給予鍾麗淇及其家人更多空間休養：「我上次都有講過，我覺得好需要大家給予空間俾佢哋休息，呢個係真。」

梁榮忠自言以獨特方式送祝福。（葉志明攝）

對於外界希望了解第一手消息，他表示理解，但認為站在朋友及家人的立場，應以鍾麗淇的健康為先：「我明白大家都會好想知道第一手消息，但作為佢嘅朋友，甚至我相信佢嘅家人，都希望俾啲時間佢好好休息。」

被問到兩人分開後是否一直保持聯絡，梁榮忠表示彼此極少聯絡：「好少，因為佢有佢自己嘅家庭，又有佢自己嘅朋友圈子。最要緊嘅係俾啲空間佢哋過自己嘅生活，特別係而家更加需要，希望大家俾啲空間等佢復原。」

多年來鍾麗淇身為人母，全心全意照顧患有罕見病的長女，堅強形象深入人心。梁榮忠對此極為讚賞：「其實作為媽媽，佢已經係一個非常堅強嘅人。我都係喺報章上面睇到，我一直都覺得佢有一個好好的家庭，有一對小朋友、有先生，亦有佢嘅朋友圈子。我覺得大家應該會俾好好嘅支持同愛心，呢個係最要緊。」

多年來鍾麗淇身為人母，全心全意照顧患有罕見病的長女，堅強形象深入人心。（IG:yogachung)

至於會否嘗試聯絡或留言鼓勵對方，梁榮忠指會用自己的方式送上祝福：「任何一個支持佢嘅朋友，無論用任何方法，都應該要支持。我自己在內，都會用我自己嘅方法去送上一份祝福。我好相信佢嘅家庭、朋友圈子以及所有支持者包括我，都會好希望佢可以盡快康復。希望大家俾啲空間，等佢先好好休息。」

梁榮忠祈願鍾麗淇早日康復。（葉志明攝）