獨家｜吳嘉儀長期遭精神折磨　老公：你死咗我拖你去後山都冇人知

前TVB藝人吳嘉儀（阿七）在2023年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚，惟新婚僅四個月便曾於網上公審老公，自爆被改門鎖密碼無家可歸，一度鬧出婚變風波。事隔多時，吳嘉儀昨日（12日）突然在IG限時動態連環發長文及影片，正式宣布正辦理離婚手續，更驚爆多年來飽受對方暴力損毀物品、家居監視錄影及生活滋擾。即使面對婚姻不幸，阿七仍敬業現身商場攤檔落力吸客，全程滿臉笑容，表現專業人，其後接受《香港01》電話訪問談到離婚一事時，更一度委屈哽咽。

吳嘉儀（右一）最為人熟悉的代表作，是在《獎門人》系列做獎老。（資料圖片）

吳嘉儀一度過檔HOY TV拍劇。（梁碧玲攝）

火辣比堅尼。（IG@ah7ng）

吳嘉儀在IG限時動態宣布婚變，更驚爆多年來飽受委屈。（IG截圖）

吳嘉儀宣布離婚後火速現身商場開工！（資料照片）

面對男女老少不同年齡層的顧客，阿七均展現十足耐性與親切笑容。（資料照片）

經歷婚姻巨變，但阿七並未停下腳步！（資料照片）

遭破門用工具擰實水喉阻返工 被威脅即時執包袱：依家就要你躝

談及為何突然公開宣布離婚，阿七直言全因起床準備上班時，遭到對方極大的阻力與阻撓。她還原今早的恐怖經過：「你喺度梳洗緊，佢特登破門而入，喺個洗手間度，喺你面前用工具擰實個水喉，跟住收埋，即係嗰個洗手盆下面有個水掣㗎嘛，佢擰實，跟住我冇工具我擰唔到開，即係我洗頭洗到一半咁水都冇埋。」 阿七追問對方意圖時，對方卻下達逐客令，並威脅會扔掉她的私人物品：「簡單啲講佢嘅意思就係話希望你盡快離開，依家就要你躝啦！咁我就話咁我都要做埋我啲嘢先我先執到行李……佢就話咁冇辦法啦，如果你依家唔連埋你啲行李執埋走嘅話呢，我就會掟晒你啲嘢啦，會令到你啲嘢冇咗囉。」她續指，對方更揚言會再次更改大門密碼，不准她自由出入，甚至在她準備好出門上班時，在門口當面轉密碼：「佢就話『就唔係你可以自由返嚟㗎啦，個密碼就我會改㗎啦』……佢出返嚟，就即刻喺你面前轉密碼囉！」

身材出眾。（IG@ah7ng）

丈夫失控摔毀TVB朋友禮物 阿七哭訴遭猛力撞門極度恐懼

阿七坦言，丈夫雖未曾直接對她動手，但情緒控制問題極為嚴重，經常因生活瑣事失控，當面踢爛及摔毀物品。她痛心表示，對方連她最珍視的友誼禮物亦不放過：「佢明知係緊張呢樣嘢係朋友送嘅啦，佢都會摧毀囉……我個組合櫃上面擺咗幾件係一啲比較好嘅TVB朋友送嘅嘢呢，佢係唔見咗，咁我就問你係咪掟咗啦，佢就話『唔知喎，啲嘢擺喺度你又唔看住』。」更令她心寒的是，對方事後毫無悔意，只冷血地問：「哎呀幾錢呀啲嘢，畀返錢你買過。」

吳嘉儀離巢後轉戰HKTVmall擔任「街市即日餸」主播。（IG@ah7ng）

售賣包括蔬果、海鮮、禽肉等。（IG@ah7ng）

轉型做KOL。（IG@ah7ng）

遭言語恐嚇：你死咗我拖你去後山都冇人知！

面對丈夫的失控行為，阿七透露曾多次被嚇至躲進雜物房反鎖自保，卻遭對方暴力拍門及撞門：「當我譬如話OK，我喺雜物房嗰度鎖住自己就安靜一下啦，佢就會係咁敲你門啦，你唔開佢就會意圖去撞你道門囉，係好恐怖嘅。」她無奈表示，當時害怕得要立即拿出手機開啟前置鏡頭錄影自保。此外，她又大爆丈夫極度迷信風水術數，經常將所有不如意歸咎於她，甚至說出令人毛骨悚然的詛咒：「唔知佢係開玩笑定係咩，佢話過『我哋呢度住得咁偏僻，你死咗我拖你去後山都冇人知』我話你唔好搞啲咁嘅嘢，如果我不幸離世，希望你通知屋企人！呢樣嘢我真係唔可以誣蔑，唔知佢講呢樣嘢狀態係搞笑定點，但因為咁我係發過惡夢。」

吳嘉儀已搬到安全的地方！（IG截圖）

經歷連番精神折磨後，阿七堅決表示不想再與對方有任何聯繫，收工後便會搬往安全地方。（IG/@ah7ng）

阿七大爆婚後長期活在恐懼之中，老公經常情緒失控摔毀家中物品，令她終日提心吊膽。 （IG/@ah7ng）

早前北上直播。（IG@ah7ng）

美妝直播。（IG@ah7ng）

飛往韓國進行個人首次海外直播帶貨！ （IG@ah7ng）

首戰韓國直播帶貨！（IG@ah7ng）

首戰韓國直播帶貨！（IG@ah7ng）

吳嘉儀（右一）曾在《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」。（資料圖片）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

今年3月吳嘉儀發文重新出發：「我自由了😇💪🏻New start 🩷」。（IG@ah7ng）

吳嘉儀曾控訴舊公司8號風球強迫前線返工。（IG截圖）

吳嘉儀去年7月在颱風「韋帕」襲港掛十號風球下，於九龍城街市直播。（IG截圖）

吳嘉儀去年7月在颱風「韋帕」襲港掛十號風球下，於九龍城街市直播。（IG截圖）

堅守崗位。（IG@ah7ng）

堅守崗位。（IG@ah7ng）

浸溫泉。（IG@ah7ng）