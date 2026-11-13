「雷神」基斯咸士禾夫6億豪宅遭爆竊　4歹徒趁全家熟睡持刀闖入

「雷神索爾」男星基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）位於澳洲拜倫灣南部的千萬美元豪華莊園驚傳遭竊。當地時間11日清晨，有4名戴著頭套的蒙面歹徒趁著全家人熟睡之際潛入宅邸，不但手持刀械，更直接從車庫強行開走3輛汽車。



根據監視器（閉路電視）畫面顯示，這群4人組成的蒙面盜匪翻越前院安全圍欄闖入，其中更被拍到有2人持有刀械。歹徒直闖車庫後，將鑰匙留在車內的3輛車全數開走，所幸這起驚悚事件中，基斯咸士禾夫與妻子艾莎柏達姬（Elsa Pataky）及3名子女均平安無事，未造成任何人員傷亡。

基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）澳洲豪宅遭4名歹徒爆竊。（網上照片）

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據外媒報導，事發當晚一家五口都在屋內休息，妻子艾莎回憶，她在凌晨2點左右曾聽見愛犬狂吠，當時以為只是尋常動靜而未多加留意，直到白天醒來調閱監視器畫面，才驚覺莊園遭外人入侵。夫妻兩發現愛車遭竊後，隨即於上午7點30分向新南威爾斯州警方（NSW Police）報案。

這棟價值高達7500萬美元（約6億港元）的隱蔽莊園，坐落於雨林邊緣，自2014年全家從洛杉磯移居澳洲以來，夫妻倆便頻繁展現親近自然與熱愛戶外生活的形象。

新南威爾斯州警方接獲報案後隨即展開刑事偵辦，目前搜捕行動已有初步斬獲。警方已分別在距離該豪宅約1小時車程的科拉基鎮，以及車程超過2小時的塔布拉姆地區，尋回其中2輛失竊車輛。

不過，第3輛車目前仍去向不明。警方正全力追緝在逃的4名嫌犯，並呼籲行經該區域或知情民眾提供相關線索，以便儘速將涉案歹徒繩之以法。

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