男星新屋遭爆竊家中被逛3分鐘　查記錄竟是他　怒斥「花錢養賊」

男星海產（劉威廷）從《大學生了沒》出道，個性幽默風趣，時常擔任綜藝節目的嘉賓，也常在社群上分享生活。



海產買下台中千萬房（台幣，下同），去年交屋，最近正進行裝潢，沒想到社區保全竟擅自拿他寄放在櫃台的門卡闖入，他收到系統通知才知道「我家被闖空門了！」表示已報警做完筆錄，怒轟繳社區管理費是在養賊。

海產說今年1月他更換了安全係數更高的的智能防盜鎖，可以透過APP通知屋主所有進出入狀況，今年3月6日才裝好網路，並開啟系統功能，他設定好系統當晚10點多離開，沒想到7日凌晨2點竟遭人闖空門。

他看了門卡編號，確定就是寄放櫃台保全那邊的門卡，

開門入內長達三分鐘之後，才關上了我家大門。

他馬上通知社區的物業公司，但對方強調有去看，按電鈴沒人在。

社區物業闖進家門 海產轟養賊

為確定安全狀況，海產7日清晨4點多返回新家，一鏡到底錄影，從櫃檯保全那邊取回寄放的門卡到回家開門，再秀出手機系統上的紀錄和門卡編號，怒轟物業：

你們監守自盜，我每個月花3000管理費（約738港元），我在養一群賊嗎？

海產也在影片下留言表示「我覺得非常的害怕膽怯，我已經抓到兇手了，他們也切割撇清了，我的訴求很簡單，可以專業一點嗎？」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】