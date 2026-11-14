張繼聰霸氣護粉絲喝斥推撞者獲全網激讚　網民連環大爆私下真面目

張繼聰向來予人「愛妻號」兼正義感爆棚印象，日前出席公開活動時被大批粉絲包圍，期間有粉絲疑因爭位而肆意推撞旁人、企圖「打尖」插隊。向來好脾氣的阿聰見狀罕有動怒，當場指著推撞者嚴詞喝止：「個女仔俾你撞開咗，你行去後邊呀，後邊排隊！」事後更不忘暖心安撫在場人士「小心，小心啲」。相關短片在網上瘋傳後贏盡全網掌聲，更意外釣出不少網民分享阿聰私下不為人知的舉動。

張繼聰說：「個女仔俾你撞開咗。」（片段截圖）

張繼聰叫該粉絲企返後面排隊。（片段截圖）

網民揭與張繼聰尖沙咀「並肩作戰」往事

護粉事件發酵後，一名網民在新聞帖文下留言，憶述十多年前阿聰憑《老表，你好嘢！》爆紅時期的一段往事。當年三號風球兼狂風暴雨，尖沙咀碼頭的士站大排長龍，眾多長者與女士在雨中狼狽苦候。兩名中年惡霸企圖強行在站頭插隊，群眾敢怒不敢言。當時排在隊伍中的張繼聰與該網民不約而同挺身而出，放聲怒喝並合力將兩名惡霸當場趕走。事隔多年，該網民仍對這位大明星毫無包袱的俠義心腸欽佩不已。

網民激讚。（IG截圖）

謝安琪張繼聰跑步親切揮手 大仔張瞻「自動波」打招呼

除了見義勇為獲激讚，另一位自稱是張繼聰與太太謝安琪（Kay）昔日同屋苑街坊的網民現身說法，大讚張氏夫婦私下為人極度友善且「家教一絕」。該前街坊透露，疫情期間曾在屋苑放狗時迎面遇上張繼聰夫婦正在跑步，儘管當時人人都戴著口罩，但兩夫婦認出鄰居後依然主動點頭兼親切揮手打招呼，絲毫沒有明星架子。

更令該街坊印象深刻的，是另一次巧遇張繼聰一家大小齊齊出動放狗的溫馨畫面。當時年紀尚小的細女張靖（Kakaball）一臉天真可愛，主動走上前表示十分喜歡街坊的愛犬。而緊隨在後、現已年滿18歲並赴澳洲升讀大學的長子張瞻（James）走近時，在完全無需父母開口提醒的情況下，便「自動波」露出燦爛微笑並禮貌地向鄰居說聲「Hello」。該街坊由衷感嘆，從一對子女自然流露的禮貌與修養，便能看出張繼聰與謝安琪平日以身作則的「身教」有多成功。

張繼聰與太太謝安琪。（葉志明 攝）