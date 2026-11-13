周秀蘭65歲近照曝光潛心茹素　曾遭前夫劉少君背叛出軌郭少芸

淡出香港娛樂圈多年的80年代無綫當家花旦周秀蘭，近日驚喜現身鏡頭前！資深電視製作人楊紹鴻日前飛抵加拿大，相約移居當地多年的周秀蘭以及另一位凍齡女神李婉華「一盅兩件」敘舊。已屆65歲花甲之年的周秀蘭保養得極為得宜，當日她頭戴一頂俏皮又不失優雅的粉紅色絨毛漁夫帽及黑框眼鏡，身穿粉紅色上衣外搭色彩斑斕的針織開衫，頸間圍上黑色圍巾，整體造型既保暖又時尚。鏡頭下的她皮膚白皙緊緻、面色紅潤有光澤，散發出養尊處優的從容貴氣。

周秀蘭（左一）保養得宜。（FB@楊紹鴻）

楊紹鴻寫道：多年不見的舊同事，大家認識超過四十年，合作多不勝數！今日楓葉國再聚，感恩。（FB@楊紹鴻）

昔日無綫力捧周秀蘭獲封「最美雙兒」

回首上世紀80年代的香港影視黃金時期，周秀蘭憑藉清麗脫俗、楚楚可憐的古典美貌，迅速躋身無綫電視力捧花旦之列。要數其演藝生涯最深入民心的代表作，非1984年梁朝偉與劉德華主演經典劇集《鹿鼎記》中的「雙兒」一角莫屬。她將雙兒溫柔體貼、重情重義的性格演繹得絲絲入扣，至今仍被無數劇迷公認為歷代版本中無可取代的「最美雙兒」。除了在公仔箱大放異彩，周秀蘭在電影圈同樣成績斐然，當年曾獲邀在青春電影《檸檬可樂》中擔綱女主角，與一代巨星張國榮（哥哥）大演對手戲，其青澀靈動的演出更令她獲提名第二屆（1983年）香港電影金像獎「最佳新演員」。

周秀蘭獲封「最美雙兒」。（TVB）

粉紅造型膚白緊緻拍住李婉華毫不遜色。（FB@楊紹鴻）

前夫劉少君拍《真情》出軌郭少芸致婚變

然而就在事業如日中天之際，重感情的周秀蘭卻選擇為愛急流勇退。她與同為演員的劉少君共諧連理後，毅然放下香港的璀璨星途，隨夫遠赴加拿大溫哥華展開平淡新生活，並誕下一名可愛女兒。可惜這段婚姻最終未能經受住異地考驗，當年劉少君隻身回流香港發展，在拍攝無綫長壽處境劇《真情》期間，竟與同劇女拍檔郭少芸擦出愛火、發展出婚外情。遠在溫哥華的周秀蘭得悉丈夫背叛後痛心欲絕，一度心急如焚專程飛返香港試圖挽救瀕臨破碎的家庭，無奈感情裂痕已難以修補。兩人最終於1998年正式簽字離婚，當時劉少君公開坦承自己「行差踏錯」，並決定淨身出戶，將名下所有資產全數留給前妻以作彌補。

劉少君事後承認「行差踏錯」並選擇淨身出戶，將所有資產留給前妻。 （微博@劉少君微博）

郭少芸曾背負小三罵名。（IG@kwok_florence）

離婚打擊大斷情絲潛心茹素

這段刻骨銘心的婚姻挫敗曾令周秀蘭大受打擊，她過往受訪時曾坦承自此對愛情心灰意冷、再無憧憬。走過婚變陰霾後，她將全部精神與心力寄託於信仰與家庭之上，在溫哥華潛心茹素修行之餘，更落手落腳經營素食齋鋪維持生計，母兼父職獨力將愛女撫養成人。轉眼間近30年過去，當年捲入第三者風波的郭少芸近年亦已移居內地，過著瀟灑的單身生活。而洗盡鉛華的周秀蘭則在楓葉國尋得內心平靜，活出恬淡充實的晚年人生。