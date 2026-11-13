東張西望｜陳婆婆日吞400粒丸　遭踢爆假正印漏字老闆急退8萬

無綫王牌資訊節目《東張西望》昨晚報道74歲陳婆婆誤墮保健品推銷陷阱，在大窩口一間保健品店花費逾11.6萬港元購入800多樽產品，更聽信店員指示「日食400粒」補身，結果吃到出現暈眩及日瀉十多次慘況。節目今晚（13/11）播出下集，主持陪同陳婆婆及女兒葉小姐重返店舖對質，不僅揭發店內張貼的「優質正印」標籤疑似造假、連英文字母都串錯，店方負責人最初更集體「失憶」拒絕退款，直至事件曝光後態度才出現180度大轉變。

女兒怒斥店方「謀財害命」。(截圖)

「優質正印」驚現串錯字 認證機構證實4款產品無授權

涉事保健品店在推銷期間，曾向陳婆婆及放蛇的《東張西望》攝製隊吹噓產品獲得權威認證，甚至聲稱連創新科技及工業局局長孫東亦曾頒獎予他們。店內四周更貼滿由香港標準及檢定中心發出的「優質正印」標誌，標榜產品通過嚴格審核及測試。

主持上門對質店員齊「失憶」。(截圖)

然而，節目組仔細檢視後發現，店內使用的竟是數年前的舊版標誌，標籤上的英文字「TESTED」更離奇漏掉「D」字，變成了「TESTE」。節目組向相關認證中心求證，對方明確回覆僅曾為該公司的「其中一款」產品發出有效證書。而陳婆婆購入的5款產品當中，多達4款根本未獲授權，換言之店內的認證標誌涉嫌造假。

主持上門對質店員齊「失憶」 電話露餡揭老闆娘自打嘴巴

《東張西望》主持陪同陳婆婆母女返回店舖了解，前一日曾熱情推銷的黃姓女店員未見蹤影，僅剩下劉姓男店員看舖。劉生見攝製隊到場即推說「乜都唔知」，辯稱自己並非負責人，只是幫忙看店。及後劉生致電黃店員，黃店員在電話中極力否認曾要求陳婆婆日食400粒，反指一般人只需每次服食兩三粒，又辯稱只有「第四期」等重症病人才會建議多吃，更反問主持：「點會可能食400粒咁誇張？佢自己有冇聽錯呀？你估我哋啲仙丹嚟㗎咩？」

最令人啼笑皆非的是，當主持指出陳婆婆本身心臟有問題、醫生嚴禁亂吃保健品時，黃店員隨即自打嘴巴，改口稱：「係呀，就知佢心臟有事先叫佢咁樣食！」

電話露餡揭老闆娘自打嘴巴。(截圖)

此外，通話期間電話另一端傳出清晰的斟水聲，主持立即認出聲音與在場的劉生高度相似，懷疑兩人「夾口供」。當主持當場播放前一日放蛇片段，顯示劉生曾親口指示「一餐食45粒」、一個療程需購買5盒時，劉生竟當場「失憶」稱：「我冇印象！」 而在追問下，黃店員最終勉強承認自己就是店舖老闆，但態度強硬拒絕退貨退款，更揚言「除非佢食咗真係有事」才肯處理。

陳婆婆委屈喊冤 女兒怒斥店方「謀財害命」

面對店方推卸責任，陳婆婆的女兒葉小姐感到既憤怒又痛心，直指母親患有心臟肥大，店方明知其身體狀況仍唆使她大量服食保健品。葉小姐受訪時激動表示：「因為佢心臟肥大嘛，佢頭先都話知佢有心臟病，佢都仲要咁樣，害佢咁樣食。我覺得佢直頭係……謀財害命囉！」 她又坦言，起初家人對「日食400粒」沒有具體概念，直至將藥丸倒出來才嚇了一跳：「咁一日400粒，其實冇乜概念嘅，個畫面出唔到嚟嘅，頭先倒出嚟之後，我哋先發覺咁大件事呀，我就好擔心佢嘅身體。」

至於險些吃出禍的陳婆婆，對於店方反口不認帳亦感到十分委屈，無奈嘆道：「冇啦，講句良心嘅，唉！如果唔係咁樣講，我點會咁樣食呀！」

店方態度180度大轉變急退8.45萬 海關及創科局嚴正跟進

事件經過攝製隊當面對質後出現戲劇性轉折，店方主動聯絡陳婆婆返回店舖辦理退款，態度與此前判若兩人，不僅一再真誠致歉，更全數退回84,500港元予陳婆婆。不過，葉小姐表明仍會向海關舉報，希望避免再有其他長者受害。

針對今次風波，香港海關回覆《東張西望》查詢時表示正跟進事件，若發現有違反《商品說明條例》的情況，定必採取執法行動。此外，創新科技及工業局亦於昨晚發出嚴正聲明，指出孫東局長早前僅是出席一間認證機構舉辦的公開頒獎活動，局長及特區政府從未參與有關認證過程，對於有人作出失實陳述，局方將保留追究權利。

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