BIGBANG演唱會｜譚嘉儀黃嘉雯開閃光燈影相　被怒轟：缺德乞人憎

韓國天團BIGBANG昨晚（13日）起於啟德主場館舉行一連四場世界巡迴演唱會香港站，吸引大批圈中人入場朝聖。不過完騷後，有現場觀眾在社交平台公審譚嘉儀及黃嘉雯，指兩人在演出期間於場內多次開閃光燈打卡，嚴重滋擾周邊樂迷。



黃嘉雯與譚嘉儀是娛樂圈中出名的好姐妹。（IG@carmaneysantiago）

兩人相約睇BIGBANG啟德騷。（Threads圖片）

表演期間頻開閃光燈影相

有現場觀眾在社交平台上載現場影片，片中所見，當時台上成員G-Dragon、太陽及大聲正落力獻唱，然而兩名女子卻多次背向舞台，漠視台上表演，擺甫士影相及貼頭合照，期間更多次開啟刺眼閃光燈，拍完一輪「未夠喉」又再補拍多幾個回合。據拍片事主透露，兩人甚至要求現場保安充當攝影師幫忙拍合照。該名觀眾無奈直言，自己原本只想拍攝大螢幕紀錄演出，卻被迫將兩人的「打卡實況」一併攝入鏡頭，大嘆：「原來可以表演嗰陣出嚟影晒相，影唔滿意仲要影多幾round，開晒閃光燈，再叫secure幫手影合照，果然係打卡現場，大開眼界。」

有現場觀眾發文指有人在表演期間頻開閃光燈影相。（Threads截圖）

網民指兩人在表演期間多次開閃光燈影相。（Threads圖片）

網民指兩人要求現場保安充當攝影師幫忙拍合照。（Threads圖片）

多次背對舞台。（Threads圖片）

IG限動自爆造型 火速刪相兼標錯官方帳號

片段流出後，眼尖網民隨即憑衣著認出兩名主角正是圈中閨密譚嘉儀與黃嘉雯。譚嘉儀當晚亦曾在IG限時動態上載自拍照，相中她以豹紋頭巾配搭太陽眼鏡及黑色露肩上衣亮相，與影片中的女子造型完全脗合；身旁同行並手持皇冠應援燈、身穿淺色露肩上衣襯牛仔短褲的女子，亦被認出是好友黃嘉雯。雖然譚嘉儀已火速將該則限時動態刪除，惟早已被網民截圖存證並轉載狙擊，質疑她「做咩唔post開晒閃光燈嗰啲」，更發現她當初發文時標記了舊帳號「@bigbang_official」，遭嘲諷只為刷流量打卡，甚至有人留言狠批「肯定係sponsor飛」。

譚嘉儀曬自己睇騷的造型。（IG@kayeepo）

網民怒轟欠睇騷禮儀

事件在網上持續發酵，大批網民湧入帖文留言鬧爆兩人欠缺基本睇騷禮儀，直斥在漆黑場館開閃光燈不但極影響周邊觀眾視覺，更是對台上表演者極不尊重。不少樂迷憤怒留言：「勁乞人憎，最憎影相仲要閃光燈」、「唱緊影相都算仲要開閃光燈，張飛不如留返俾其他人啦」、「真粉絲唔會係ON SHOW自拍打燈影相，威係威，但不尊重在場任何人」，直言公眾人物更應以身作則，切勿將演唱會變成個人影樓。

網民怒轟兩人缺乏睇騷禮儀。（Threads截圖）

網民怒轟兩人缺乏睇騷禮儀。（Threads截圖）