余文樂45歲生日甩婚變陰霾生活超愜意　恢復單身獲好友慶生不寂寞

男星余文樂在宣布離婚後迎來首個生日，正式踏入45歲大關。雖然恢復單身，但向來人緣極佳的他一點也不寂寞，連日來獲一眾好友輪流為他慶祝，心情大靚。從曝光的慶生照可見，身穿灰藍色T恤的余文樂狀態輕鬆自在，穩坐C位與五位男女好友開心合照，桌上更擺放了兩個精緻蛋糕及美酒，氣氛相當融洽。

余文樂離婚後首個生日不寂寞。（IG@lok666）

45歲獲好友連環慶生切「滾燙45章」蛋糕。（IG@lok666）

蛋糕造型好用心。（IG@lok666）

《頭文字D》宿敵陳冠希罕見互動掀回憶殺

事業與生活步入新階段的同時，余文樂昔日的經典代表作《頭文字D》近日亦意外掀起全網「回憶殺」。事緣周杰倫在社交平台分享與余文樂在台北打網球的影片，並結合21年前電影《頭文字D》畫面及20週年海報感嘆歲月流逝，沒想到陳冠希隨即現身留言區，以「OG CREW」（元老班底）回應，周杰倫也親自回覆：「Isn’t it about time we had a sequel?」（是不是該拍續集了？）

由於余文樂、陳冠希過去一直被視為「宿敵」，這次陳冠希的按讚和留言讓網友驚訝不已，紛紛敲碗原班人馬再度合體，甚至有人形容這是「歷史性的點讚」，掀起熱烈討論。周杰倫隨後更將貼文分享到限時動態，笑說：「半夜高橋涼介（陳冠希片中角色）還來留言，有點小驚喜。」還透露其實很想看中里毅（余文樂片中角色）與高橋涼介打網球。

余文樂周杰倫掀回憶殺。（IG@jaychou）