黃仁勳出軌｜張家輝防誘惑金句翻Hit　Tyson Yoshi：打X機冷靜下

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）創辦人兼「AI教父」黃仁勳因連環出軌醜聞重創聲譽，於美國時間週四（11月12日）正式辭去總裁、行政總裁及董事會成員職務，即時生效，結束自1993年共同創辦公司以來長達33年的掌舵生涯。一代科技神話短短半個月內「一舖清袋」，事件震撼全球政商界之餘，亦引發香港網民熱議，不少人更翻出歌手Tyson Yoshi及影帝張家輝昔日大談男人成名後如何「拒絕誘惑」的訪問片段，直言二人早已看透「身敗名裂」的陷阱，金句套用在今日黃仁勳身上可謂相當貼切。

英偉達創辦人黃仁勳被爆出軌。（REUTERS）

Tyson：做任何事之前，打個X機冷靜下先！（YouTube@艾力Eric）

婚外情連環爆涉國安紅線

回顧今次風波，黃仁勳先於10月下旬被美媒揭發與新加坡數據中心企業Megaspeed高層黃樂（Alice Huang）過從甚密，本週三（11月11日）《紐約時報》再爆黃仁勳曾與已婚的英偉達48歲醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）發生婚外情。至黃仁勳宣佈辭職後，路透社再引述消息指他與另一名英偉達女員工亦存有親密關係，令出軌對象增至三人。路透社今日（14日）更進一步披露公司內部電郵，指黃仁勳於10月時曾向總法律顧問及首席營銷官聲稱，自己與黃樂的往來僅屬正常客戶業務交流。目前英偉達已委任財務總監克雷斯（Colette Kress）出任臨時行政總裁，儘管公司內部有員工發起聯署要求黃仁勳復職及解散董事會，但黃仁勳多年建立的聲望已遭受重創。

黃仁勳承認婚外情。（網上圖片）

網民重溫Tyson Yoshi防誘金句：返屋企打X機唔好？

事件亦令不少網民重溫一年前Tyson Yoshi的訪問。向來愛妻號形象鮮明的Tyson Yoshi，在訪問中曾提到一早公開女友（現任太太）Christy的原因︰「公布咗有佢，等佢安心。」他認為男人有責任給予伴侶足夠安全感。被問到成名及事業有成後，自然吸引更多異性埋身，Tyson坦言︰「點會冇，梗係有。」但他強調一隻手掌拍不響，「你話人撩你，你唔受撩咪得囉！」當時年僅31歲的Tyson，已看透情慾誘惑背後的代價，時刻以「身敗名裂」四字警惕自己︰「當你一諗起通嗰下，身敗名裂喎！你而家擁有嘅嘢會全部都無晒。喂！條數唔襟計喎，傻㗎！返屋企打X機唔好？」

他更分享「防誘錦囊」，勸勉男人切勿被下半身主宰命運︰「好老實講，做任何事之前，打個X機冷靜下先，呢個係真㗎！你打完X機，完咗咪完咗，唔好X理啦。你話好多女，妖！上網唔多女咩，任你揀㖭啦，你鍾意睇咩片都有，總之打個X機冷靜下。」Tyson直言，成功人士更容易吸引「惡魔」靠近，一旦貪圖刺激便會賠上所有努力︰「某程度上，就係因為你努力咗咁耐，嗰個人先想同你通電，當你同佢通完電就無晒啲嘢，係上天好諷刺set畀你嘅考驗…...有晒呢啲所有嘢，就吸引啲惡魔過嚟，你一同佢過電，嘩，無X晒。」

港網民翻推Tyson Yoshi「防誘錦囊」。（YouTube@艾力Eric）

Tyson Yoshi昔日神預言：通完電就身敗名裂。（YouTube@艾力Eric）

張家輝昔日清醒發言獲讚：點解要去搏一條咁冒險嘅數

除了Tyson Yoshi外，與關詠荷相愛多年、一向零緋聞的影帝張家輝，多年前接受訪問時亦曾被問及「有冇出現過偷食念頭」。張家輝當時毫不諱言承認︰「梗係有啦，係無時無刻…但你敢至得㗎！」他隨後道出背後的「計數哲學」，直言代價大得根本承擔不起︰「第一唔好話你驚無咗個老婆，破壞咗家庭，係連帶我嘅事業，整個人一切（辛苦建立嘅嘢），為咗一次偷食就無晒所有嘢，我覺得條數唔划算，點解要去搏一條咁冒險嘅數。」如今對照黃仁勳33年基業一朝喪的結局，不少網民紛紛留言指兩位香港男星確實「人間清醒」。

鄭丹瑞直接問張家輝︰「有沒有諗過偷食？」張家輝回應得爽快︰「梗係有啦，點會冇啫！無時無刻啊！」（影片截圖）