汪峰7000字長文談家庭近況曬全家福　稱章子怡生女為「上蒼救贖」

汪峰月初在社媒發布題為《光》的7000字長文，曬出與四個孩子的全家福，並且罕見大方分享家庭日常與兒女成長點滴，溫柔細膩的文字打動了眾多網民。



汪峰在文中分享暖心的生活細節，包括最近在學習用AI做電影。他透露今年的6月生日驚喜，是網紅女友「森林北」帶着孩子們耗時多日親手設計、佈置完成的。這回雖未親自出鏡，但森林北看來早已融入汪峰的家庭生活，從陪伴孩子、打理家庭瑣事，她都參與了。看着照片，汪峰坦言心裏湧起感動。

在這篇長文中，他逐一細數四個孩子的成長變化，也正面回應了外界長久以來的爭議與傳言。

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長女成弟妹依靠 次女寫詩療人

針對長女汪曼熙（熙熙）童年不快樂的傳聞，汪峰公開闢謠，直言女兒的童年美好又快樂。他也說自己不逼孩子們學音樂，熙熙是唯一主動選擇從事音樂的。如今21歲的她遠赴海外專修流行音樂，他滿心期待女兒的首張個人專輯，言語間滿是驕傲與期許。

他還提到住在學校旁邊小公寓的她，某夜打電話給他，說家裏停電停水，冷到不行，她就抱着一張薄毯，通宵蜷縮在公寓門廳的長椅上。他還說，這樣的經歷，女兒經歷過不止一次，都是靠自己解決麻煩，讓他很心疼。他也透露，她經歷過青春期的迷茫和反叛，也把爸爸當成朋友，一起聊一起哭一起笑。他說，去年注意到女兒已經不是小時愛哭的孩子，而是成長為獨立有愛，他因此放下焦慮，知道當自己蒼老，她會照顧弟妹，成為他們的依靠。

14歲的次女汪璟怡（依依）則常帶給汪峰驚喜。他說，女兒11歲時給他發了一首詩，看筆觸和文采，他以為是30歲人的作品。他熱情地鼓勵她多寫，如今14歲的她已經創作了200餘首詩歌。汪峰更和她約定，未來會為她出版詩集，並且驕傲地說讀者一定會收到她想像力的震撼和詩句的治癒。

汪峰與子女的相片：

三女陪伴度過難熬日子 幼子笑得像朵花

至於和章子怡所生的三女醒醒，汪峰比喻11歲的她是「上蒼派來救贖我的那個生命」。她喜歡手工、小動物、極限運動和冒險，還有宋雨琦，並且隨汪峰去看過偶像多場演唱會。汪峰還說醒醒是家裏唯一精通數學的人。

他透露，女兒陪他度過一段「最難熬的日子」，她會分享學校小朋友的趣事，拉着他畫畫填色，聽他嘮叨一些家人的往事和未來的計劃。有一次他抱着她講完一段往事後，兩人靜靜地望着外面的秋雨，不知不覺的，他莫名地紅了眼眶，她的眼角則滑下一滴淚珠。他們緊緊地抱着，彷彿一切都靜止了，那一刻的幸福美好，他感覺比永恆還要長。

談到6歲的幼子，他說兒子會在他的工作室完成作業，兩人也會在平板電腦一起玩遊戲。兒子會聊他收集的卡和最新喜歡的玩具，也會問他一些有趣的問題，無論他的回答兒子聽不聽得懂，總會笑得像花朵，無比治癒。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】