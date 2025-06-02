章子怡罕曬9歲女兒醒醒合照「外貌激似汪峰」一舉動獲讚最佳繼母

章子怡和汪峰於2015年結婚，兩人育有一子一女，結婚8年的兩人在2023年10月閃電宣布離婚，雖然他們離婚，但不影響兩人依舊是孩子父母的事實，昨天6月1日是世界兒童節，章子怡難得曬出和孩子們的合照。網友大讚：「女兒很可愛」、「滿滿的母愛」、「完全是汪峰翻版」。



章子怡的女兒醒醒目前9歲，兒子5歲，她在社群發文說：

「陪伴孩子們的每一天都是上天的恩賜…陪伴就是給孩子們最好的禮物，節日快樂我的孩子，願你們的童年如彩虹般絢爛，健康快樂地成長。」



章子怡的女兒醒醒目前9歲（微博＠章子怡）

【圖輯】點圖放大看二人合照及更多章子怡靚相👇👇👇

+ 17

章子怡其實不僅是好媽媽，也被外界大讚是最佳繼母，過去曾有網友目擊章子怡到日本去滑雪，除了帶親生兒女去玩，連汪峰的繼女也一起遊玩，但當時她都已經和汪峰離婚，因此網友大讚她是「最佳後母」。

【相關圖輯】章子怡《臥虎藏龍》都輸畀呢部經典？ 盤點十大最佳功夫片（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

布萊德彼特首談「離婚官司」 親曝感受：得面對的煩憂

娘娘「福痣」沒了！孫儷「唇下痣」藏車禍往事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】