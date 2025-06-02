章子怡罕曬9歲女兒醒醒合照「外貌激似汪峰」一舉動獲讚最佳繼母
撰文：聯合新聞網
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章子怡和汪峰於2015年結婚，兩人育有一子一女，結婚8年的兩人在2023年10月閃電宣布離婚，雖然他們離婚，但不影響兩人依舊是孩子父母的事實，昨天6月1日是世界兒童節，章子怡難得曬出和孩子們的合照。網友大讚：「女兒很可愛」、「滿滿的母愛」、「完全是汪峰翻版」。
章子怡的女兒醒醒目前9歲，兒子5歲，她在社群發文說：
「陪伴孩子們的每一天都是上天的恩賜…陪伴就是給孩子們最好的禮物，節日快樂我的孩子，願你們的童年如彩虹般絢爛，健康快樂地成長。」
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章子怡其實不僅是好媽媽，也被外界大讚是最佳繼母，過去曾有網友目擊章子怡到日本去滑雪，除了帶親生兒女去玩，連汪峰的繼女也一起遊玩，但當時她都已經和汪峰離婚，因此網友大讚她是「最佳後母」。
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