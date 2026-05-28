離婚3年罕同場！章子怡汪峰現身女兒演奏會　一前一後全程零交流

現年47歲的國際影后章子怡，於2015年與內地搖滾歌手汪峰結婚，婚後育有一兒一女。兩人於2023年10月正式宣布離婚，結束了8年的婚姻。近日，汪峰高調現身兩人女兒（醒醒）的鋼琴演奏會現場，與汪峰不同的是，章子怡獨自低調坐在後排的角落中為女兒應援，兩人全程並無交流。

汪峰曬與四個子女溫馨合照。（Weibo@汪峰）

汪峰高調現身女兒演奏會現場

汪峰為了出席女兒醒醒的鋼琴演奏會，特意從外地趕回北京，攜與第一任妻子葛薈婕的大女兒小蘋果（汪曼熙）、與第二任妻子康作如的二女兒汪璟怡及和章子怡的小兒子一同坐在前排觀賞演出，為女兒打氣。汪峰不僅在演出前就為女兒醒醒發文鼓勵，演出結束後為女兒送上鮮花和賀卡，更在社交平台上曬出與四個子女的溫馨合照。不少網友感嘆：「重組家庭也有愛。」

汪峰高調現身女兒演奏會現場。（Weibo@汪峰）

章子怡汪峰激罕同場零互動

與此同時，忙於拍戲的章子怡也特地抽空現身女兒醒醒的演奏會。相較於前夫汪峰，她行事低調許多。只見她身著大地色休閒裝，頭戴棕色棒球帽和墨鏡，獨自坐在觀眾席後排角落，全程舉著手機記錄女兒的表演。演出結束後，她也未在社交平台發布合照，始終默默守護在女兒身邊。這是汪峰和章子怡離婚後的首度同場，不過二人並未碰面互動，全程零交流，亦沒有一家人的合影流出。

章子怡汪峰激罕同場零互動。（微博圖片）