女神2丨何沛珈方智弘神同步甜到漏　侯建民爆曾想退賽惹哭俞可程

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，逢周日晚8點半於翡翠台播映。今晚（15日）播出的第11集，一眾女神與男嘉賓將迎來浪漫露營之夜！六位女神何沛珈（Roxanne）、陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）、阮嘉敏（Mandy）、俞可程（Kanis）及陳星妤（Yvette），將分別與心儀對象方智弘（Oscar）、吳兆麟（Alan）、俞鋆瑞（Ice）、吳旭東（東東）、侯建民（Zico）及關經翰（Oswald）在「玻璃水世界」前紮營過夜，展開深情對話。

方智弘與何沛珈在「玻璃水世界」前紮營過夜，展開深情對話。（圖片來源：TVB）

何沛珈、方智弘默契十足

選擇了Roxanne的Oscar，在露營期間與女方傾訴心聲，兩人相處氣氛輕鬆愉快，不時像「小學雞」般互相鬥嘴又相視而笑，火花十足。面對Roxanne好奇追問為何今次會選擇自己，Oscar坦承與對方相處時感到無比自在，亦覺得Roxanne很懂自己：「有同你玩過啲唔同嘅快問快答呀，跟住就發覺（答問題啲答案）我哋幾似」、「同埋我可以好做自己咁講嘢咯，你好似知我幾時講緊笑咁」鬼馬的Roxanne聞言即把握機會反擊窒對方：「唔係長期㗎咩？！」

Oscar認相處自在遭Roxanne鬼馬反擊。（圖片來源：TVB）

Oscar認相處自在遭Roxanne鬼馬反擊。（圖片來源：TVB）

方智弘零偶包居家Look上陣

向來以「男神」形象示人的Oscar，今次在Roxanne面前徹底卸下偶像包袱，不僅換上眼鏡Look，更毫不介意戴上堪稱「減顏值」的頭箍，以最真實的居家一面示人。Roxanne亦大讚他現在沒有偶包、比平時更自然。最爆笑的是，兩人聊得興起時，Roxanne竟無厘頭突然拿出一桶蘋果，正當她開口說「咁開心，不如……」之際，早已摸透她心思的Oscar竟然與她神同步齊聲講出「食蘋果」三個字，令Oscar不禁大笑表示很喜歡這份默契。

Oscar與Roxanne無厘頭神同步「食蘋果」。（圖片來源：TVB）

俞可程心存迷惘追問專一原因

另一邊廂，選擇了Zico的Kanis雖然作出決定，但內心其實仍充滿迷惘。對於Zico一直專一地只選擇自己，Kanis大感好奇並決定坦白追問。自認不擅長表達的Zico，在今集將罕有打開心扉，親口披露鍾情於Kanis的真正原因；而Kanis亦會剖白早前水上遊戲結束後情緒低落的真相，以及至今對Oscar的真實感受。

Zico在今集將罕有打開心扉，親口披露鍾情於Kanis的真正原因。（圖片來源：TVB）

Zico在今集將罕有打開心扉，親口披露鍾情於Kanis的真正原因。（圖片來源：TVB）

侯建民自爆曾萌生退意惹俞可程爆喊

決定向Kanis坦白一切的Zico，更在鏡頭前透露自己在目睹Kanis與Oscar在「心跳電話亭」內的甜蜜互動後大受打擊，一度向製作組提出退賽：「我同劇組講，我想退出，我想離開…」Zico事後在Green Room受訪時補充，指「電話亭」是整件事的轉折點，當時心想如果Kanis對Oscar也是同樣心意，自己再留在節目中已毫無意義。Kanis聽罷Zico這番深情剖白後，頓時情緒崩潰、淚如泉湧，兩人更一度陷入沉默。

侯建民自爆曾想退賽惹俞可程爆哭。（圖片來源：TVB）