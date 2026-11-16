王一博再傳秘戀百億千金　疑運動手環共用「家庭套餐」惹網民熱議

29歲中國頂流男星王一博與富家千金綦美合的緋聞流傳多年，近日再度因一款運動手環應用程式掀起熱議。



王一博今年8月為「VOGUE MAN」拍攝封面時，曾在拍攝花絮中自爆，自己佩戴WHOOP運動手環已「700多天，兩年」，期間僅因手部受傷而短暫摘下，康復後又重新戴上。由於長期佩戴，加上經常進行戶外運動，他的手腕更留下黑白分明的曬痕，意外成為熱搜話題。

王一博佩戴WHOOP運動手環已「700多天，兩年」，由於長期佩戴，加上經常進行戶外運動，他的手腕更留下黑白分明的曬痕，意外成為熱搜話題。（微博圖片）

該手環應用程式於11月12日推出名為「Humans」的新功能。據悉，同一家庭套餐的成員會自動互相關注。有網民聲稱，系統更新後曾短暫開放查看其他用戶的「互關」（指在社交媒體平台上，兩個用戶彼此關注對方）名單。

有網民翻出今年2月網上流傳的疑似王一博聊天記錄及WHOOP帳號截圖，循線搜尋名為「FlakoW」的帳號，發現該帳號與另外三個帳號互相關注。經過比對暱稱、年齡等資料，網民推測三個帳號分別屬於綦美合、其母親朱爽及弟弟綦家合，隨即引發外界猜測，王一博是否早已與女方一家關係密切，甚至共用家庭套餐。

面對緋聞再次發酵，王一博工作室15日正式發文闢謠，嚴正表示：「網傳內容屬惡意造謠，嚴重誤導公眾，我方已取證並依法追責，懇請大家理性辨別。」聲明中也警告相關網絡用戶切勿繼續傳播、轉載不實消息，呼籲大眾共同抵制網絡謠言。

王一博與綦美合的緋聞早在2018年便開始流傳。綦美合是耀萊集團前主席綦建虹的女兒，兩人過去屢次因所謂同款服飾、行程巧合等傳出戀情。今年2月，網上曾瘋傳疑似王一博與綦美合的私人聊天記錄，內容不僅涉及兩人關係，還牽扯肖戰、鹿晗、蔡徐坤及程瀟等多名藝人，一度登上微博熱搜。經紀公司樂華娛樂當時緊急發布嚴正聲明，強調網傳內容嚴重失實，指有關行為是對王一博的「設計構陷」，並宣佈委託律師取證，依法追究責任。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】