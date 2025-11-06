王一博成立個人工作室　與娛樂公司合約到期倒數　單飛已成定局？

王一博（WangYiBo），中國流行樂男歌手、演員、主持人，男子演唱組合UNIQ成員，職業摩托車賽車手，代表作《無名》、《長空之王》。日前網傳王一博已成立個人獨資工作室「上海弋博文化傳媒工作室」，這一訊息通過企業信用系統確認，該工作室成立於2020年，由王一博100%控股並擔任實際控制人。



王一博（WangYiBo）（《無名》劇照）

根據中國內地APP企查查搜索發現，王一博名下共關聯4家公司，其中3家為存續狀態，目前王一博為北京博遠文化科技有限公司、天津地平線網絡科技有限公司監事，上海弋博文化傳媒工作室監事。

值得注意的是，上海弋博文化傳媒工作室為王一博獨資個人企業，註冊資本10萬元，由王一博全資控股。

天津地平線網絡科技有限公司由王一博持股70%，已申請註冊多枚「王一博」「耶啵」「WANGYIBO」「YIBO」商標，涉及運輸工具、機械設備等領域，國際分類涉及日化用品、樂器、珠寶鐘錶等，當前部分商標已註冊成功。

北京博遠文化科技有限公司由王一博持股60%，擔任監事。

根據網上資料顯示，王一博與樂華娛樂的合約將於2026年10月到期，此前為支持公司上市已續約一次，當前進入續約敏感期但大部分網友推測王一博後續將「不續約」。部分網上賬號指出，樂華可能通過「闢謠工作室成立」轉移焦點（該工作室實為早年註冊），迴避合約核心問題。