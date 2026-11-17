55歲李英愛曬MMA後台合照　逆齡狀態同框aespa被封「第5位成員」

擁有「氧氣美女」封號的南韓55歲女星李英愛，11月16日在個人Instagram曬出日前參加「2026 Melon Music Awards」（MMA2026）擔任頒獎嘉賓的美照，其中一張更與大勢女團aespa合照，凍齡美貌瞬間驚艷大批粉絲，忍不住直呼她是aespa「第5位成員」。



55歲李英愛同框aespa，全場驚呆：根本第5位成員

李英愛11月16日在IG曬出一系列日前赴MMA2026的側拍照，並在貼文中寫道：

好久沒站在音樂頒獎典禮的舞台上了！能為今年最耀眼的音樂頒獎，我真的非常開心。我會永遠記得高尺巨蛋的歡呼聲及熱情氛圍，感謝所有熱情歡迎我們的人。

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從李英愛PO出的照片可發現，她除了分享自己在後台的個人美照，還有與aespa、ATEEZ、NCT DREAM等大勢男女團的合照，其中她身穿深綠色禮服與aespa四位成員Karina、Winter、Giselle、Ningning同框，完全看不出她現年已經55歲。

照片曝光後，立刻吸引大批粉絲按讚留言，眾人紛紛直呼：

「歐妮真的太美了」

「真的太漂亮，感覺aespa都相對不顯眼了」

「根本是aespa的第五位成員」

「簡直美到窒息」

「即使年過五十，她依然是女性魅力的完美化身」



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