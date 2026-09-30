李英愛、金高銀力薦新片惹禍　涉韓國歷史扭曲爭議引大批網民圍插

由許秦豪（허진호）執導，集結薛景求、朴海日與李敏鎬等大咖影星主演的懸疑電影《暗殺者們》，近期因題材取材自1974年韓國光復節發生的「第一夫人陸英修狙擊事件」，引發軒然大波。



根據《Money Today》報導，由於劇本設定暗示了與官方調查報告不同的事件脈絡，遭部分政界人士、歷史團體及大眾砲轟「嚴重偏離真相」。風波不僅演變成法律與政治層面的論戰，甚至連政界團體都已提告製作團隊，相關爭議迅速在韓國網路論壇發酵。

李英愛、金高銀因推薦《暗殺者們》捲入輿論風波。（IG＠leeyoungae0824；IG＠ggonekim）

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根據《TenAsia》報導，這場輿論戰火很快蔓延至演藝圈。先前受邀出席VIP試映會並留下親筆推薦語的頂級女星李英愛，因大讚作品「張力十足且令人感動」，個人社群帳號隨即遭到大批不滿網友留言灌爆；曾寫下「對當下充滿感謝」的金高銀同樣難逃波及。

此外，著名影評人李東振的評論影片湧入上千條爭議留言，擁有超過400萬訂閱的知名電影評論 YouTuber「G-Movie」甚至已將相關介紹影片悄悄下架，試圖切割這場風波。

眼看爭議持續擴大，電影製作公司 Hive Media Corp 正式發表聲明澄清，強調該片係參酌多項歷史文獻後，結合戲劇想像力重新構思的虛構故事，絕無試圖否定或扭曲客觀事實的意圖。

製作方表示，劇情並未將特定人物定罪為背後主謀，希望大眾能以電影創作的角度看待作品。儘管如名導朴贊郁等業內人士對其敘事技巧給予正面評價，但這場圍繞歷史創傷與創作自由的爭議，短時間內恐怕仍難以平息。

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