李英愛罕有現身大回春比《大長今》更年輕　與張凌赫同框大讚靚仔

韓國影視頂流女演員李英愛一直都有「氧氣美女」之稱，多年前憑劇集《大長今》紅遍全球後，在亞洲區知名度一直從未下降。現年55歲的李英愛，過去二十年鮮有參演電影及電視劇作品，僅偶爾出席頒獎禮、慈善活動及品牌活動。昨日（17日）李英愛現身紐約奢華時裝品牌活動，以暗黑造型現身，其容貌超級大回春，令網民驚歎甚至比《大長今》時期更年輕！

李英愛一直都有「氧氣美女」之稱。（IG/@leeyoungae0824）

李英愛過去二十年鮮有參演電影及電視劇作品，僅偶爾出席頒獎禮、慈善活動及品牌活動。（IG/@leeyoungae0824）

李英愛與與張凌赫同框大讚對方靚仔

李英愛昨日現身紐約出席時尚品牌活動，以深色皮革西裝樓外套及短裙絲襪現身，型格得來又有青春氣息。久未露面的李英愛容貌超級大回春，皮膚白滑緊緻之餘，臉上毫無歲月痕跡，網民驚歎樣貌甚至比拍攝《大長今》時期更年輕，完全不似已經55歲。另外，李英愛與近日人氣極高的張凌赫同框，期間更大讚對方：「很帥！」

李英愛昨日罕有現身紐約出席時尚品牌活動，以深色皮革西裝樓外套及短裙絲襪現身，型格得來又有青春氣息。（小紅書）

李英愛皮膚緊緻白滑。（小紅書）

網民驚歎李英愛比拍攝《大長今》更年輕。（小紅書）

李英愛與近日人氣極高的張凌赫同框，期間更大讚對方：「很帥！」（IG/@leeyoungae0824）

網民驚訝李英愛容貌大回春

有大批網民看到李英愛的最新容貌後，都不禁驚歎：「這個臉，美呆了，太絕了！！！」、「好好看，有點像林青霞」、「她這狀態我甚至覺得比大長今時期還好呢」、「快60歲的人看著好年輕」、「她跟小時候大長今電視劇里還長一樣」、「比年輕的時候還年輕，以前大長今的時候一直都是那種40+中年姐姐，現在確實可以說是30」。不過，有網民卻表示完全認不出片中人就是李英愛：「美是美，絲毫看不出來是李英愛。像很多人，唯獨不像她自己。」、「都不像她了，像二十來歲」。