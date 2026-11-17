TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》話題不斷，36歲投行前高層關經翰（Oswald）在節目中深得陳星妤歡心，最近更獲對方欽點撐枱腳兼同帳幕過夜。正當觀眾以為兩人擦出愛火花之際，現實中關經翰卻被踢爆早已名草有主。



《女神2》關經翰被踢爆早已名草有主。（IG@oswaldkwan）

與練樂儀夜返半山豪宅

根據《東周刊》報道，關經翰日前在中環半山寓所送別友人後，隨即乘的士前往迎接剛在內地完成工作返港的「正印」女友——曾參加《2020年度亞洲小姐競選》的註冊護士兼「美人魚小姐」練樂儀。當晚身穿灰色背心大騷「麒麟臂」的關經翰，與頭戴鴨舌帽、穿白色無袖上衣配牛仔褲的練樂儀一同乘的士返回半山豪宅樓下，兩人在街頭並肩而行時禁不住甜蜜互望、笑容滿面。男方更體貼地一手挽紙袋、一手拉着黑色行李箱，與女友齊齊上樓返寓所過夜。

練樂儀是亞洲美人魚小姐三料冠軍。(IG:ms.alina.lin)

同好水上運動撻着

有知情人士爆料指，兼職模特兒的關經翰繼兩年前參加TVB Plus《我推的野男Live！》後，今次再戰《女神2》純粹為提升個人知名度，幕前追女全屬「逢場作戲」。事實上，他與練樂儀同樣熱愛水上運動，經共同朋友介紹後火速撻着；關經翰更曾向好兄弟大讚女友善解人意、極懂照顧人。早前練樂儀慶祝31歲生日時，關經翰不但送上鮮花與蛋糕，大合照時更似足男主人般企正「C位」，戀情在朋友圈早已是公開秘密，惟練樂儀在生日派對上卻堅稱自己感情空白、專注事業發展，甚至聲稱過去十年生日均無男友相伴慶祝，刻意隱瞞戀情為男友的螢幕形象護航。

Oswald關經翰現身慶賀練樂儀31歲生日。(IG:ms.alina.lin)

關經翰（Oswald）曾參加TVB Plus的《我推的野男Live！》。（資料圖片）

《女神2》關經翰幕前追女全做戲？

現實中與女友打得火熱，關經翰在《女神2》卻表現進取。他起初獲俞可程（Kanis）青睞並全力出擊，其後又與「隱藏女神」梁超怡在「貼鼻尖挑戰」中火花四濺，及後再轉向另一「隱藏女神」陳星妤，兩人在「心跳電話亭」疑似過電，早前更獲對方欽點撐枱腳及同帳幕過夜。最新一集中，陳星妤變身偵探對關經翰展開「甜蜜大逼供」，直指他與梁超怡鏡頭後過分親密；儘管關經翰解釋只是出於紳士風度，仍被陳星妤笑窒「你對咁多人都紳士點搞？」，並坦言「我係一個好冇安全感嘅人，某啲方面我會比較介意」，嚇得關經翰頻頻爆汗兼狂飲水。

與陳星妤在「心跳電話亭」疑似過電。（IG@oswaldkwan）

梁超怡與關經翰在「貼鼻尖挑戰」中近距離對視，現場火花四濺。（圖片來源：TVB）

前投行高層擁兩豪宅曾自誇專一

回顧關經翰在《女神2》海選時履歷相當亮眼，於香港出生、新西蘭長大並赴美國名校深造，曾任職投資銀行逾十年，年薪過百萬兼手持中環半山自住及收租物業，是眾人眼中的「極品筍盤」。他當時在海選中更即席除衫大騷爆肌身材及表演高難度「湯瑪士迴旋」；面對梁敏巧追問單身原因時，他強調對長遠關係要求極高、感情觀極度專一，同時大方自爆僅年少時試過「一夜情」。如今被揭背着正印上節目追女，令不少網民大感錯愕，質疑其深情追女橋段全屬「做騷」。

關經翰曾任職投資銀行逾十年，年薪過百萬。（IG@oswaldkwan）

身材勁好！（《女神配對計劃2》截圖）