女神配對計劃2丨金融才俊關經翰曬爆肌 　自爆情史年少曾試一夜情

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》近日已首播，由「金牌媒人」林盛斌（Bob）繼續擔任主持。首集海選即出現一位「筍盤之最」——36歲健身教練兼模特兒關經翰（Oswald），憑藉逆天的完美履歷震撼全場！



36歲健身教練兼模特兒關經翰（Oswald）。（《女神配對計劃2》截圖）

年薪百萬住半山

關經翰於香港出生、紐西蘭長大，後赴美國頂尖大學深造，曾在投資銀行任職超過十年，年薪輕鬆突破百萬港元。他不但事業有成，財力更是極之雄厚，手持兩個物業單位，當中一個更為中環半山自住豪宅，另一個則作收租用途，絕對是金字塔頂端的極品極致筍盤！

關經翰於香港出生、紐西蘭長大，後赴美國頂尖大學深造。（《女神配對計劃2》截圖）

住半山。（《女神配對計劃2》截圖）

開船定划龍舟？主持笑爆

其後一眾主持逼問其豪門生活細節，江美儀單刀直入問：「你揸咩車？」關經翰老實答：「車？我反而我自己麻麻地，我屋企人會揸。」江美儀再追問：「你揸船㗎？」關經翰笑言：「都會出船，但唔係揸，會玩船。」正當大家以為他是坐豪華遊艇出海的超級富豪時，他竟無厘頭補上一句：「其實係龍舟咯！」反差萌爆表引得全場主持集體爆笑。

開船定划龍舟？（《女神配對計劃2》截圖）

鬼馬回答。（《女神配對計劃2》截圖）

愛爬龍舟。（IG@oswaldkwan）

爆肌表演湯瑪士迴旋

海選才藝表演環節中，關經翰被要求現場脫去上衣，他毫不吝嗇大方展現雕塑級爆肌身材，隨即大施拳腳上演高難度鞍馬動作「湯瑪士迴旋」，完美展現力與美的極致結合，睇得江美儀當場目瞪口呆。

身材勁好！（《女神配對計劃2》截圖）

表演湯瑪士迴旋。（《女神配對計劃2》截圖）

半山天台豪宅宴客曬廚藝

講到廚藝與生活品味，關經翰自信表示最拿手煎牛扒，更透露曾邀請幾十個朋友上屋企作客，由他親自煎牛扒招呼眾人。林秀怡聽聞即時發出「嘩」，關經翰鬼馬回應：「咁啱有天台」隨即遭林秀怡與江美儀同步調侃：「咁啱？！」

曾邀請幾十個朋友上屋企作客。（《女神配對計劃2》截圖）

林秀怡與江美儀同步調侃。（《女神配對計劃2》截圖）

坦承年輕曾玩一夜情

海選時梁敏巧單刀直入質問他為何優質卻單身至今，關經翰坦言對長遠關係要求極高：「係易識嘅，但要發展關係，require value同plan要align（一致）。」他強調自己感情觀極度專一，但隨後竟當場大方自爆年輕時曾試過「一夜情」，即時令現場八卦氣氛飆升至最高點！