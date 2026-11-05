練樂儀海景慶生四大男神包圍　關經翰企C位爆戀情自曝單身十年

亞洲美人魚小姐三料冠軍的練樂儀 Alina Lin 近日於高級全海景私人會所舉行盛大生日單身派對，話題度直線爆升！更邀近期熱播節目《女神配對計劃》人氣男神齊集撐場，包括Oswald關經翰、Matthew Wong黃嘉俊、Kenneth Chan陳衍丞、布柏軒Peter Ho，超強男神陣容極為養眼！同場還有其好友「綠魔」許嘉浩（Karl Hui）。

布柏軒Peter Ho、Matthew Wong黃嘉俊、Oswald關經翰、Kenneth Chan陳衍丞現身祝賀練樂儀。(IG:ms.alina.lin)

練樂儀全海景私人會所慶生 《女神配對計劃》四大男神合體撐場

四位近期憑《女神配對計劃》爆紅、獲網民封為「熱捧筍盤」的男神——「健碩型男」關經翰、「投行暖男」黃嘉俊、「氣質紳士」陳衍丞及外型清爽的布柏軒，當日齊聚一堂為 Alina 慶祝生日。

闢謠戀情自曝「單身十年」 堅拒將就戀愛並捐利是助學

雖然身邊男神環繞、桃花極旺，但練樂儀大方直認自己仍然單身，感情生活空白、零曖昧，專注事業發展，Alina感觸表示：「過去十年生日都冇男朋友為我慶祝，都是自己、家人、好兄弟、好朋友陪我過。」她坦言對感情從不隨便，寧願高質單身，亦不願將就戀愛，多年專注事業、公益、女性力量。

Alina更延續一貫慈善初心，送上最有意義的生日禮物，將所收生日利是全數捐出，投入山區兒童助學計劃，幫助內地偏遠山區貧困小朋友解決讀書開支、書本費及生活所需，讓弱勢孩童能夠有機會靠知識脫貧、追尋夢想、改變命運。

練樂儀睇住海景慶生。

練樂儀睇住海景慶生。