袁偉豪（Ben）與太太張寶兒（Bowie）自組織家庭以來一直恩愛甜蜜，婚後育有大仔「袁咕碌」及細仔「袁氹氹」，一家四口生活美滿。日前細仔袁氹氹迎來1歲生日，向來注重家庭親子時光的張寶兒未有大搞奢華派對，反而選擇以最窩心的方式慶祝，並在社交平台上載一段滿載溫情的慶生短片，記錄全家人齊齊捲起衣袖，親手為壽星仔製作愛心生日蛋糕的歡樂點滴。

袁偉豪和太太張寶兒。（陳釗 攝）

張寶兒與丈夫袁偉豪（Ben）婚後共育有2個兒子。（IG@_bowiecheung）

勁可愛！（IG@_bowiecheung）

3歲袁咕碌化身小廚師有板有眼

在影片中可見，哥哥「袁咕碌」成為全場最佳小幫手。只見他化身成專業小廚師，全程神情專注且投入地跟隨父母一同備料、攪拌麵糊，每個步驟都做得有板有眼，舉手投足間盡顯大哥哥的擔當與風範。隨後，袁偉豪更與大仔並肩守候在焗爐前，滿心期待出爐的一刻，畫面充滿父愛。然而溫馨背後卻突然上演爆笑插曲，張寶兒在製作過程中竟粗心大意地驚覺自己竟忘記在麵糊中加入雞蛋！身旁的袁偉豪聞言非但沒有半句責備，反而對著鏡頭露出一副「早已見怪不怪、完全習慣了」的無奈又寵溺表情，夫妻倆自然又搞笑的真實互動瞬間戳中網民笑點。

張寶兒驚覺漏落蛋。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪露出「習慣晒」眼神笑爆。（IG@_bowiecheung）

大仔禮貌叫齊長輩食蛋糕獲讚家教好

儘管經歷了「無蛋驚魂」，但這份傾注全家心血的愛心蛋糕依然順利誕生。在短片尾聲，一家四口緊緊圍坐在精緻的蛋糕前，齊聲拍手高唱生日歌，歡欣祝賀 1 歲的袁氹氹健康快樂成長。最令人倍感暖心的是，懂事乖巧的袁咕碌在切蛋糕前，竟展現出極佳的家庭教養，非常有禮貌地按輩分逐一邀請「公公、婆婆、爸爸、媽咪、弟弟食蛋糕」，奶聲奶氣卻條理分明，融化無數網民的心。