張寶兒袁偉豪新海景複式豪宅全面曝光　無敵海景擁室內專屬遊戲區

前港姐張寶兒早前（Bowie）與老公袁偉豪（Ben）位於清水灣、市值約6,600萬的豪宅驚傳「漏屎水」疑雲，雖然其後證實為自家牆內熱水管爆裂所致，但為了提供兩個寶貝仔更安全舒適的環境，忍無可忍的張寶兒近日終於宣布脫離苦海，舉家成功暫租搬往全新兩層複式海景豪宅，正式展開一家四口的新生活。

張寶兒與丈夫袁偉豪（Ben）婚後共育有2個兒子。（IG@_bowiecheung）

張寶兒袁偉豪舉家搬入海景複式豪宅。（IG@_bowiecheung）

老公親力親為。（IG@_bowiecheung）

坐擁無敵海景！（IG@_bowiecheung）

張寶兒搬新家狠心「斷捨離」

張寶兒日前分享了這趟搬家小紀錄，字裡行間難掩除舊布新的興奮之情。今次「大遷徙」工程浩大，張寶兒特別點名感謝「好拍檔」袁爸爸與工人姐姐的積極收拾，將新屋打理得井井有條。她更開心透露兩位「小袁生」（大仔「袁咕碌」與細仔「袁氹氹」）十分配合，已經極速適應新環境。藉著這次搬家，張寶兒亦決心進行大整頓，將三年內從未用過的物品狠心「斷捨離」，務求清空雜物，迎接新屋新氣象。

形容今次搬家手忙腳亂。（IG@_bowiecheung）

兼顧全家需求細節滿載愛意

在佈置新居方面，張寶兒可謂花盡心思，為了照顧不同家庭成員的需要，她不但添置了小童專用的洗手盆，讓小朋友從小學習自理，更不忘為主子準備了豪華的「貓別墅」，每個細節都充滿愛意。

從曝光的新居環境可見，全新兩層複式單位空間極度寬敞，裝修以簡約溫馨的白色牆身配搭木地板為主，透過落地大玻璃窗往外望，不但能飽覽開揚無敵海景，更附設獨立泳池，極具氣派。儘管目前大廳仍有部分紙箱等待拆解，但張寶兒已率先為兒子們在客廳規劃出猶如主題樂園般的巨型專屬遊戲區，擺放了大型彈床與爬行隧道，絕對是小朋友日常放電的絕佳勝地。