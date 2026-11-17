日本抗癌網紅「ミミポポ」（Mimipopo）因長年公開乳癌治療歷程並鼓舞病友而廣受關注。她26歲時確診乳癌零期，從此展開漫長抗癌之路，沒想到今年10月再度被醫師宣告生命僅剩1個月，近日傳出她不敵病魔離世，享年41歲，母親透過YouTube頻道證實噩耗，悲傷透露女兒最後握著自己的手，安詳地離開了。



26歲確診零期乳癌 34歲遭判剩2個月

Mimipopo在26歲從事服飾銷售工作時，某天刮除胸前細毛，意外摸到右胸內側有硬塊，就醫檢查後確診乳癌零期。當時她選擇不接受外科手術，而是嘗試不同治療方式，但隨著年齡增長，腫瘤逐漸惡化，甚至發展成「潰瘍型乳癌」（花咲き乳がん），腫瘤最大達6乘11公分。34歲時，她再度面臨沉重打擊，醫師告知生命可能只剩下2個月。

日本網紅「ミミポポ」（Mimipopo）抗癌15年病逝。（YouTube@CH-mimipopo）

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回憶起當時得知病情的心情，Mimipopo曾坦言，自己並沒有感到害怕，反而是母親當場落淚。她也不避諱談起過去治療選擇帶來的遺憾，坦承曾經後悔，但也直言，那是當時的自己所能做出的最好決定。

也因為走過這段艱辛歷程，Mimipopo決定透過網路分享自己的抗癌經驗，不希望其他患者和自己一樣後悔。她長年透過部落格及YouTube記錄治療過程、病情變化與生活點滴，即使面對一次次考驗，仍選擇坦然分享，讓更多人看見癌症患者真實的一面。

10月病情惡化被告知剩1個月 母親悲痛證實死訊

多年來，她累積約3000篇部落格文章及超過240部影片，陪伴許多病友走過低潮。今年10月再度被告知生命只剩1個月，她仍持續向外界傳遞感謝與希望。如今，Mimipopo母親證實其死訊，不少粉絲與支持者也紛紛留言表達不捨。

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