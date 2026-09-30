25歲甜美網紅「嘻嘻徐寶」不敵胃癌病逝　生前淚揭致命作息引熱議

年輕生命驟逝令人唏噓！來自中國內地遼寧的知名抗癌網紅博主「嘻嘻徐寶」，於29日由親友透過其社群帳號發布訃聞，證實她已於9月28日不敵胃癌病逝，得年僅25歲。



訃聞感性寫下：

嘻嘻的一生自由，熱烈，果敢，善良。感謝一路支持關心的所有人。

網紅「嘻嘻徐寶」不敵胃癌病逝，得年僅25歲。（微博圖片）

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由於她生前曾拍片深刻反思自己長期的不良飲食與生活作息，死訊一出立刻衝上社群熱搜，引發廣大網友對年輕人健康習慣的高度關注。

此外，她極度排斥喝白開水，每天靠咖啡及一週3至4杯奶茶等含糖飲料解渴，平時更偏好重口味外食與肉類，極度挑食不愛吃蔬菜水果，長期下來對腸胃造成無法挽回的負擔。

大批粉絲與網友對她年僅25歲就香消玉殞感到無比痛心與震驚，這起悲劇也再次敲響年輕族群的健康警鐘，不少網友痛心留言直呼：

「罹癌年齡層真的越來越低了」

「身體不適千萬不要硬撐」

「好好吃飯、規律作息才是最大的本錢」



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