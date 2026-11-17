TVB即將於本周四（19日）晚7時45分舉行台慶重頭節目《萬千星輝賀台慶2026》。官方昨日（16日）投下震撼彈，宣布剛完成紅館個唱、入行40年的許志安將擔任壓軸表演嘉賓，瞬間引爆全城話題。



許志安任《萬千星輝賀台慶2026》壓軸表演嘉賓。（TVB圖片）

許志安剛完成紅館個唱。（盧振輝 攝）

攜Live Band唱經典Medley

今次許志安重臨TVB大舞台，樂迷反應相當熱烈。當晚他將與現場Live Band合作演繹經典金曲Medley，雖然無綫官方對最終具體歌單保持神秘，但樂迷已紛紛列出心水曲目，渴望重溫《向全世界說愛你》、《愛妳》、《真心真意》、《一千次日落》、《爛泥》及《女人之苦》等《勁歌金曲》得獎作，大讚「回憶返晒嚟」。

將與現場Live Band合作演繹經典金曲Medley。（盧振輝 攝）

2001年「廚房宣言」成經典

事實上，許志安與TVB淵源極深。他於1986年參加《新秀歌唱大賽》奪得銀獎入行，1994至2002年間橫掃《勁歌金曲頒獎典禮》多個獎項。其中最令觀眾難忘的，莫過於他2001年首奪「最受歡迎男歌星」時，在台上發表的感人「廚房宣言」，至今仍是香港電視史上的經典印記。

許志安一連三場的《On Stage》演唱會，順利舉行完畢。（盧振輝 攝）

「安心事件」事隔7年恐與馬國明同場

不過，在一片期待聲中，消息亦勾起部分網民對2019年「安心事件」的記憶。當年許志安與無綫小花黃心穎爆出車廂激吻片，而當時女方正與馬國明拍拖，事件轟動全城，令雙方事業直插谷底。雖然事隔7年各方已各自展開新生活，但若許志安與馬國明當晚同場現身，勢必成為全場焦點，亦有網民在討論區猜測馬明會否選擇避席。

許志安和黃心穎在車上激吻的短片流出，成為當年最轟動的娛樂新聞之一。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎許志安曾在慈善表演中合唱《會過去的》。（YouTube 截圖）