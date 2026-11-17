馬浚偉今年5月正式出任衍生集團（06893）執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁，履新不足半年即迎來首份成績表。集團今日發出正面盈利預告，預期截至2026年9月30日止六個月業績持續改善，收入及毛利同步錄得增長，綜合淨虧損則較去年同期大幅收窄約50.3%。

馬浚偉今年5月正式出任衍生集團（06893）執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁。（公關提供）

馬浚偉積極投入公司營運工作

馬浚偉近年積極向企業管理方向發展，今年正式加入衍生集團管理層後，迅速投入公司營運工作。除了參與管理決策，更深入了解產品研發、市場策略及品牌發展方向，並積極推動產品配方優化、新產品開發及營運流程改善等工作，希望透過改革創新，為集團注入新動力。

馬浚偉上任後不停親身參與會議及業務討論，與團隊保持緊密溝通，了解市場需求及消費者變化，並鼓勵團隊以創新思維推動品牌發展。短短數月間，多項優化措施陸續落實，推出新產品，相關成果亦開始逐步反映於業績表現之上。

馬浚偉正式加入衍生集團管理層後，迅速投入公司營運工作。（公關提供）

收入較去年增長約10.3%

根據集團公告，截至2026年9月30日止六個月，收入較去年同期增長約10.3%至約5,500萬元；毛利增長約15.4%至約3,930萬元；毛利率則由去年同期約68.2%提升至71.4%。集團銷售及分銷開支以及行政開支維持平穩，反映管理效率進一步提升。

較值得留意的是，今次業績改善並非單靠節省開支達成，而是在收入、毛利及毛利率同步提升的情況下錄得之成果，顯示業務質素及營運效率均有所提升，反映管理團隊推動的優化措施漸見成效。

馬浚偉正式加入衍生集團管理層後，迅速投入公司營運工作。（公關提供）

馬浚偉謙遜表示是團隊功勞

對於履新後首份成績表，馬浚偉保持一貫謙遜。他表示：「上半年有不錯的成績係團隊嘅努力，係佢哋嘅功勞！帶領『衍生集團』發展和做好管理工作係我嘅責任，現在上任差不多半年了，我相信再給我多一點點時間，成績希望可以更好，再次多謝大家支持和信任！」

馬浚偉謙遜表示：「是團隊的功勞！」 （公關提供）

雖然集團仍處於改善階段，但市場普遍關注馬浚偉履新後推出的一系列改革措施能否進一步轉化為增長動力。今次發出正面盈利預告，以及業績顯著改善，無疑為其企業管理之路交出了一份不俗的階段性成績表。