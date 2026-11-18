入行45年的天王劉德華近日作客新城電台節目《梨事會》環節「我芝訂」，與主持陳小芝、「啤梨」葉文輝及懷鈺展開深度對談。華仔除了暢談多年來的演藝心路歷程外，更在節目中親自拆解及證實坊間流傳多年的兩大「寵粉傳聞」，同時大爆私下教導愛女劉向蕙（Hanna）做功課的崩潰日常，盡顯天王貼地一面。

劉德華現身拆解都市傳說。（YouTube@新城知訊台）

劉德華還原床底驚現男歌迷真相

多年來網上一直流傳，曾有狂熱粉絲潛入劉德華下榻的酒店房間並躲在床底，華仔發現後不但沒有報警驅趕，反而與對方促膝長談。在今次訪問中，「啤梨」葉文輝直接向華仔求證，華仔亦大方承認確有其事，並親口還原當時的驚險經過。華仔憶述：「嗰日我啱啱拍完戲返到去，正喺度做緊按摩。點知幫我按摩個師傅突然同我講，話張床下面好似有嘢郁緊。我聽到之後就爬過去床底望一望，點知真係有個男仔瞓咗喺床下面。」

他笑言當時大家都保持冷靜、客氣地請對方出來，了解後才得知對方是離鄉別井的弱勢打工仔，只因想找工作才出此下策：「不過當時大家都好冷靜、好客氣咁請咗佢出嚟。了解之後先知道，原來佢係離鄉別井出嚟打工嘅人，好想搵份工做。至於外面傳話我同佢傾足一個鐘頭偈，其實就冇咁誇張嘅。不過當時見佢應該好肚餓，我就即刻叫咗碗麵、畀啲嘢佢食飽先，之後再好好咁送佢離開。」，面對私闖房間，華仔非但沒半句責怪，反而體諒對方的無奈：「其實佢並唔係特登要匿喺床底或者有咩惡意，佢只係知道我住喺嗰間房，好想搵機會見到我，希望我可以幫佢搵到份工作啫。」

親證有歌迷潛入酒店床底，劉德華暖心請食麵送客。（YouTube@新城知訊台）

為窮困歌迷改巡演首站唱到流鼻水

除了床底事件，另一宗「都市傳說」亦獲得華仔親口證實。早年曾有內地歌迷在網上留言，感嘆自己家境貧窮買不起機票，只能無奈寫下「希望你下世都叫劉德華」，盼望來世存夠錢再入場支持偶像。華仔看到留言後大受觸動，竟毅然決定將2007年的「Wonderful World 全國巡迴演唱會」首站改到呼和浩特，只為讓該名歌迷能圓夢入場。華仔在節目中重提此事更笑言當地氣候極度嚴寒：「嗰陣時係零下幾度㗎，我哋唱到流晒鼻水㗎！」

為窮困歌迷改巡演首站，零下低溫唱到流鼻水。（YouTube@新城知訊台）

天王變「劉煩惱」 教囡囡做數學大叫投降

褪下舞台上的巨星光環，回到家中的劉德華亦與天下父母一樣，要面對令人頭痕的育兒難題。被問到陪愛女劉向蕙做功課時是否會變成「劉煩惱」，華仔即深有同感地大吐苦水：「『劉煩惱』呢個稱呼係真㗎！我諗全天下所有父母都一定經歷過。平時陪佢做功課，有時無論你點樣解釋、點樣教，佢都好似唔明白咁。最主要係佢哋而家學嘅知識，同我哋以前細個學嘅真係有好大距離，好多嘢連我自己都唔識教晒，所以真係會覺得好煩惱。要數最令我頭痕嘅，一定係教佢做數學！而家小朋友學嘅數學同我哋以前完全唔一樣，就連最基本嘅加減法，佢哋嗰套計算程式同教學項目都唔同晒，搞到我都唔知點樣入手教佢。」

劉德華大吐教囡囡數學苦水。（盧振輝 攝）

雖然在功課上束手無策，但華仔透露囡囡如今已成為他的「御用音樂顧問」，他創作的新歌全數都要先過囡囡一關，讓他從中掌握新一代的口味：「其實我啲新歌佢全部都聽過，基本上係同我一齊經歷成個創作過程。由我最初有個Concept（概念）、慢慢去寫，到每一份歌詞，佢都有份參與同畀意見。我個女真係『好多事』㗎，每一樣嘢佢都要過問、都要畀意見，就連我揀咩音樂類型，佢都會喺旁邊提點下我。睇嚟我個女好快就會有屬於自己嘅音樂作品，到時佢作曲畀我唱都話唔定。」