天王劉德華（華仔）向來對家庭生活極度保護，甚少在公開場合提及太太朱麗蒨（又稱朱麗倩）及愛女劉向蕙（Hanna）。然而，近日華仔作客網台THE MultiTalk《Enter Enter》節目受訪時，竟罕有打破低調作風主動談及家人，更金句頻出大曬「愛妻號」與「廿四孝爸爸」本色！



劉德華日前接受網台節目《Enter Enter》專訪。（YouTube@The MultiTalk）

劉德華唔介意被叫「華仔」

劉德華日前接受網台節目《Enter Enter》專訪，談及外界對他的稱呼時直言，自己完全不介意被叫「華仔」或「華哥」，甚至更偏愛「華仔」。他解釋，「華哥」聽起來多了一層距離感，反而「華仔」能打破年代隔閡，保留一種像老朋友般的親切感。鮮為人知的是，劉德華自爆讀書時期從未被叫過「華仔」，當年他的花名其實是「肥仔德」，反而是小學一位要好同學叫「華仔」，直到他入行後，大眾才開始這樣稱呼他。

劉德華唔介意被人叫「華仔」。（YouTube@The MultiTalk）

面對近年社交平台常有網民批評年輕後輩直呼「華仔」是「無禮貌」，劉德華亦坦言平時有留意網上留言。但他認為在輕鬆的訪問場合完全沒有問題，別人叫得出「華仔」，代表彼此沒有隔膜。從當年被同輩拉開距離，到65歲仍被三代人喚作「華仔」，這兩個字早已超越年齡，成為香港集體記憶中最具溫度的符號。

劉德華自爆讀書時被人叫做「肥仔德」。（YouTube@The MultiTalk）

霸氣認偏心朱麗倩與愛女：唔偏心不如搵法官

在訪談中，華仔更大方分享最新大碟以身邊人為題材，感性坦言：「其實人最初係個體，父母子女都係你生命中出現嘅人，所以裏面談及我爸爸媽媽、太太、女兒同埋你哋，嗰啲就係我生命。」他更將口中的「你哋」—— 多年來不離不棄的歌迷視為知心朋友，直言歌迷的喜好會直接左右其工作計劃。

劉德華自認對太太朱麗蒨和女兒劉向蕙偏心。（YouTube@The MultiTalk）

談到家人與歌迷對自己的無條件支持，華仔更首度吐露一套超霸氣的「偏心哲學」：「我覺得任何人都係偏心，你同我講道理，唔好做我阿爸阿媽朋友，如果你係我家人，梗係要偏心我。我而家對阿爸阿媽、我太太、我女，我都係偏心，我對我歌迷都係偏心，如果唔偏心，我搵個法官返嚟就得！」一句「唔偏心不如搵法官」霸氣又滿載對妻女的極致寵溺，瞬間融化全場。

劉德華自認對太太朱麗蒨和女兒劉向蕙偏心。（葉志明、陳順幀攝）

朱麗倩因與劉德華拍拖，曾受到不少攻擊。(網上圖片)

聞「梁朝偉係歌手」受刺激：大家多謝吓佢

入行超過40年的華仔在影、視、歌三棲皆登上殿堂級地位，但他竟自爆當初差點放棄唱歌，而令他咬緊牙關堅持下去的「關鍵人物」，竟然是影帝梁朝偉！華仔透露，早年推出首張個人專輯《只知道此刻愛妳》時，市場迴響未如理想，令他大受打擊，一度萌生放棄歌唱事業、專心拍戲的念頭。

劉德華因首張個人專輯《只知道此刻愛妳》反響不好，一度萌生放棄歌唱的念頭。（YouTube@The MultiTalk）

豈料有一次遠赴荷蘭拍戲，當地工作人員的一番話竟然徹底改寫了他的音樂生涯！華仔笑著憶述：「大家多謝吓梁朝偉！有一次我去到荷蘭拍戲，嗰陣時我諗住放棄唱歌，專心拍戲。但喺拍戲嘅過程裏面，聽到大家原來知道梁朝偉係歌手，唔知我係歌手，唔得！我要做到大家都知道我係歌手，咁我先至繼續出唱片。」正是這股不服輸的鬥志，造就了日後橫掃樂壇的無敵天王！

劉德華自爆當年差點放棄唱歌，全因受梁朝偉刺激才堅持下來。（《The Do Show》節目截圖）

自爆「唔進取」失獎無感 見團隊為己心碎毅然放棄摯愛

在大眾心目中，華仔向來是勤力與進取的代名詞，但他卻笑言外界統統誤會了，更驚爆自己其實「唔進取」：「我一路落嚟我係唔進取，我係勇於表達自己，但係唔進取。」他重提當年第一次失落「最受歡迎男歌手」大獎時，自己內心其實毫無波瀾，反而身邊一班幕後工作人員比他更傷心落淚。

劉德華自爆自己其實「唔進取」。（YouTube@The MultiTalk）

當時極度沉迷打保齡球、甚至一度立志參加國際賽的華仔，驚覺自己的嗜好佔用了宣傳時間，間接令團隊心血付諸東流：「我同自己講，我啲時間係放咗喺打保齡，如果我攞唔到獎，公司啲人係會傷心。唔係怪我打，佢哋係好鼓勵我打，我打到夜晚黑兩點，佢哋係坐喺旁邊睇。但原來我攞唔到，佢哋係好 hurt。所以由嗰年開始到而家，我冇打過保齡，放棄咗保齡，第二年，我哋就攞返！」被問到為了工作忍痛放棄至愛的保齡球會否感到後悔，華仔盡顯通透豁達的王者風範，笑著拋下一句金句：「冇呀，隨時都打得㗎，你紅幾耐呀？」重情重義的態度再次令人由衷敬佩！

劉德華見到工作人員傷心，決定放棄打保齡球。（YouTube@The MultiTalk）