劉德華為新巡唱宣布暫停接戲　認「近一年無戲拍」透露再回歸時間

天王劉德華近期推出全新粵語專輯《About Life》及先行單曲《我年輕過》，也將展開新一輪巡演。為了宣傳，他日前時隔八年重返商業電台《叱咤樂壇》節目，除了談音樂作品，也坦言自己已經約一年沒拍戲，接下來2026年底到2027年，工作重心將全部放在演唱會上。



計劃在2028年巡演全部結束後，再重新開拍主角電影，但如果是一兩天的客串且劇本合適，他仍會考慮。

劉德華曾表示有興趣參演中小型預算成本的電影，並不斷突破外界觀眾對自己的既定印象。（葉志明 攝）

延伸閲讀：劉德華陳奕迅同搞Live錄音撞橋 自爆想搞頒獎禮團結樂壇︰叫華獎（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 3

儘管2027年不接戲，劉德華仍會繼續監製工作，例如由他監製、邱禮濤執導的賀歲片《關於那隻龜回魂的故事》，他將參與客串。

此外，由華仔執掌的舞台山莊團隊，也已推出《尋找快樂時代》《你好，打劫》等劇目，繼續扶持香港舞台劇。儘管不主演電影，仍以監製方式扶持電影和舞台劇產業。

對於近期遭撤檔的電影《白衣逆行者》，劉德華則透露能不能上映是出品方和發行方的綜合考量，自己做不了主也不會干預，

如果有變數，我們只能尊重決定，希望有一天大家有機會看到。

延伸閲讀：劉德華談出道40餘年感悟 坦言歷多次選擇：快65歲才會三思而後行（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 22

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】