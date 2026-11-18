無綫重頭台慶劇《玫瑰戰爭》自開播以來收視與話題度節節攀升，劇中一眾女角為求上位各懷鬼胎、爾虞我詐，連場女人明爭暗鬥令觀眾看得肉緊又過癮。早前劇情講述劇組拍攝「戲中戲」期間，暗戀馬國明的傅嘉莉（Kelly），因得知對方與陳自瑤（Yoyo）蜜運而心生嫉妒，趁拍攝戲中戲公報私仇，打到對方臉頰又紅又腫，慘情模樣令大批劇迷心痛不已，陳自瑤更因此獲網民封為「兜巴瑤」。然而這場話題度爆燈的掌摑戲卻在戲外掀起另一波風波，兩位女主角事後接受傳媒訪問時，對於到底「是否真打」竟然各執一詞、口供大相逕庭，引發網民激烈討論。

劇情講述傅嘉莉（Kelly）藉機公報私仇，向陳自瑤（Yoyo）連環狂摑多個巴掌。（YouTube@TVB USA Official）

打到陳自瑤臉頰又紅又腫。（YouTube@TVB USA Official）

兩位女主角事後接受訪問時，對於到底「是否真打」口供卻大相逕庭。（YouTube@TVB USA Official）

逼真程度連總監製鍾澍佳都嚇窒

回顧這場掀起全城熱話的掌摑戲份，劇情講述飾演「梁菲雅」的傅嘉莉在拍攝「戲中戲」時，狠狠向飾演「關子盈」的陳自瑤連環掌摑泄憤。為了全方位捕捉最震撼的視覺衝擊與真實質感，劇組在現場可謂大陣仗嚴陣以待，一口氣動用了至少三部攝影機，配合三名背負重型器材的攝影師瘋狂走位跟拍。由於兩位好戲之人演出極度投入、拳拳到肉，場面逼真得連經驗老到的總監製鍾澍佳（佳導）在審片時都被嚇了一跳，事後更笑言當時一度信以為真，誤以為兩位花旦私底下交惡：「我初初睇片嗰陣，真係以為陳自瑤同傅嘉莉係咪唔啱、或者有咩私怨。」

陳自瑤演技爆發。（YouTube@TVB USA Official）

導演更笑指誤以為兩位花旦私底下交惡。（YouTube@TVB USA Official）

陳自瑤堅稱被狂摑十幾巴「巴巴真打」

儘管電視台釋出的幕後花絮片段中，可見二人在正式埋位前有商有量，拍畢後傅嘉莉亦有第一時間上前關心慰問，表面看來相當融洽，但兩位當事人面對傳媒時的說法卻出現嚴重分歧。早一步受訪的陳自瑤曾大方透露，該場戲前後足足捱了十多記耳光，並斬釘截鐵地堅稱「巴巴都係真打」：「其實真係冇刻意去數總共打咗幾多巴，但肯定每一巴都係真打！因為我想畫面呈現出最真實嘅震撼感，如果靠借位就會變得好假，所以我非常贊成真打。」她更自爆在開拍前主動向傅嘉莉大派定心丸，豪氣放話「你唔使驚，你狠狠地摑落嚟啦」，並強調鏡頭前臉頰上的紅腫印記全屬貨真價實、絕無半點化妝加工，只求達到最逼真的戲劇效果。

陳自瑤堅稱被狂摑十幾巴「巴巴真打」，極敬業。（盧振輝攝）

傅嘉莉急澄清「並非全部真打」

正當外界紛紛激讚陳自瑤敬業之際，負責出手的傅嘉莉近日受訪時卻給出截然不同的版本。面對追問，傅嘉莉急忙澄清「並非全部真打」，直言有部分鏡頭是靠借位與就住留力。她坦言接拍這場重頭戲時心理壓力爆燈，生怕一時錯手重傷拍檔，因此開拍前特意除下身上所有首飾，連指甲都盡量剪到最短，拍攝時亦盡量就位保護對手。