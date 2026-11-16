《玫瑰戰爭》推男神版片尾曲MV　吳業坤赤膊騷鎖骨激似傅嘉莉

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》熱播期間驚喜不斷，繼早前劇中三位女神林夏薇、姚子羚及傅嘉莉以性感唯美造型傾情獻唱劇集片尾曲《大娛樂家》後，近日突擊公開「男神版」惡搞MV，由三大男神張振朗、周嘉洛及吳業坤齊齊赤膊上陣「除衫」拍攝，成功掀起網民熱烈討論。

「男神版」MV由張振朗、周嘉洛及吳業坤齊齊赤膊上陣「除衫」拍攝。（IG@tvb77atelier）

三大男神赤膊上陣神還原MV畫面

在官方社交平台上載的對比片段中，張振朗、周嘉洛與吳業坤一改劇中形象，三人皆赤裸上身「除衫」出鏡，大方展現肩頸線條及鎖骨。三子置身於純白簡約背景下，面對鏡頭交足內心戲，以極度認真且深情的表情對嘴演繹《大娛樂家》，與原版三大女神的唯美浪漫氛圍形成極大反差，喜感十足。

張振朗、周嘉洛與吳業坤一改劇中形象，三人皆赤裸上身「除衫」出鏡，大方展現肩頸線條及鎖骨。（IG@tvb77atelier）

「男神版」MV引全場笑爆

近日，《玫瑰戰爭》一眾台前幕後舉行大型宣傳活動時，現場大銀幕突然無預警播出這段特別製作的「男神版」片尾曲MV，令在場演員及大批圍觀粉絲全場笑爆。片段隨後被現場觀眾發布在社交平台上，短短24小時內該貼文更火速累積近10萬次瀏覽，話題熱度持續攀升。

三男「除衫」派福利的舉動獲網民激讚毫無偶像包袱。（IG@tvb77atelier）

三男「除衫」派福利的舉動獲網民激讚毫無偶像包袱。（IG@tvb77atelier）

三男「除衫」派福利的舉動獲網民激讚毫無偶像包袱。（IG@tvb77atelier）

吳業坤鎖骨成全片焦點

三男「除衫」派福利的舉動獲網民一致激讚毫無偶像包袱、惡搞精神值100分，其中戴著圓框眼鏡赤膊出鏡的吳業坤更成為全片焦點。不少網民笑指坤哥的側臉神韻與原版MV中的傅嘉莉極度相似，紛紛留言大讚「坤哥鎖骨同個膊靚到呢，眼睛同Kelly都咁靚」；亦有網民被三子難得騷肌的畫面吸引，起哄留言要求「應該要再影落啲」，場面爆笑。

網民笑指吳業坤的側臉神韻與原版MV中的傅嘉莉極度相似。（IG@tvb77atelier）