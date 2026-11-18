韓國人氣女團IVE張員瑛（Wonyoung），日前剛完成《2026 Melon Music Awards》（MMA）頒獎禮，隨即馬不停蹄飛抵香港，於前日（16日）驚喜現身香港迪士尼樂園，擔任《夢想成真聖誕樹亮燈禮》特別嘉賓，吸引大批DIVE（IVE粉絲名）一早便迫爆園區霸位應援。

張員瑛驚喜現身香港迪士尼樂園，擔任《夢想成真聖誕樹亮燈禮》特別嘉賓。（IG@for_everyoung10）

張員瑛化身「聖誕小公主」

下午約5時，張員瑛率先現身「魔雪奇緣世界」園區，與女皇Elsa、公主Anna及深受歡迎的「小白」（Olaf, 又譯雪寶）見面互動。為配合濃厚的聖誕節日主題，她特別換上一襲精緻的鮮紅色蝴蝶結吊帶短裙，配搭優雅的「公主頭」造型及閃爆珍珠鑽飾，大騷招牌逆天長腿。當她站在Elsa與Anna身旁合照時，宛如從童話書走出來的真實公主，貴氣十足，引來在場圍觀群眾陣陣歡呼。

張員瑛現身「魔雪奇緣世界」園區，與女皇Elsa、公主Anna及深受歡迎的「小白」（Olaf）見面互動。（IG@for_everyoung10）

張員瑛現身「魔雪奇緣世界」園區，與女皇Elsa、公主Anna及深受歡迎的「小白」（Olaf）見面互動。（IG@for_everyoung10）

遭小白突襲嚇到彈起

然而，原本唯美溫馨的畫面卻突然變成爆笑現場！當張員瑛蹲下身準備與戴上聖誕紅帽的小白近距離合照時，小白一個轉身，臉上那根又長又尖的「招牌紅蘿蔔鼻」竟精準無誤地直戳向張員瑛胸前。突如其來的「襲擊」令見慣大場面的員瑛也忍不住花容失色，雙手護胸連退兩步，表情又驚又好笑，隨即又迅速切換回甜美笑容，反差萌爆燈。

張員瑛遭小白紅蘿蔔突襲直戳胸前嚇到花容失色。（Threads截圖）

張員瑛遭小白紅蘿蔔突襲直戳胸前嚇到花容失色。（Threads截圖）

這段爆笑互動片段迅速在社交平台瘋傳，短短十幾小時便狂吸逾6萬讚好。不少網民被張員瑛受驚的可愛反應融化，紛紛留言笑指小白（雪寶）是「色寶」。不過，最令網民「眼紅」的莫過於那根與女神零距離接觸的紅蘿蔔，留言區瞬間變成大型「投胎許願池」：「想當胡蘿蔔的是從這串開始排隊嗎？」更有眼尖的網民認出，這隻「小白」正是早前曾與英偉達創辦人黃仁勳對話的同一隻。

張員瑛遭小白紅蘿蔔突襲直戳胸前嚇到花容失色。（Threads截圖）

張員瑛遭小白紅蘿蔔突襲直戳胸前嚇到花容失色。（Threads截圖）

大晒廣東話瘋狂冧粉

玩完一輪後，張員瑛於下午6時許再度登場，在迪士尼經典角色「高飛」的陪同下，正式為聖誕樹主持亮燈儀式。儀式期間，張員瑛不僅頻頻向四周觀眾揮手及大派飛吻，更特地苦練廣東話向在場人士打招呼，並預祝大家「聖誕快樂」，冧得現場粉絲尖叫聲震天，為這場夢幻聖誕派對畫上完美句號。

儀式期間，張員瑛不僅頻頻向四周觀眾揮手及大派飛吻。（X@Oliuyi_0831）