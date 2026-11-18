無綫熱播戀愛真人騷《女神配對計劃2》話題持續升溫，現年現年35歲的2016年香港小姐參選佳麗阮嘉敏，近日在關鍵的「心動電話亭」抉擇環節中成為全城焦點。面對曾因合拍內地短劇而互生好感的「短劇男神」吳旭東（東東），阮嘉敏竟果斷割愛，轉而選擇一直默默守護、體貼入微的追求者譚梓樂（Hepta）。即便眼見東東當場男兒淚灑、難掩失落，亦未有受情緒牽動或墮入「戀愛腦」陷阱，始終保持冷靜得體，其成熟果斷的表現獲大批網民洗版激讚「人間清醒」。日前她接受《東周刊》訪問時首度敞開心扉，詳述「棄東東、揀Hepta」的深層考量，更罕有剖白30歲時慘遇健康亮紅燈兼事業愛情友情「三失」的黑暗低谷，以及如今靠自己創業翻身後對成家育兒的真摯期盼。

阮嘉敏在節目中成熟果斷的表現獲大批網民洗版激讚「人間清醒」。（IG@mandyyuen）

走過四段情傷告別「戀愛腦」

入行十載的阮嘉敏坦言過往曾歷經四段戀情，參加節目時已單身一年半。重提上一段幾乎步入婚姻殿堂卻無疾而終的感情，她直言那是令自己變得審慎克制的轉捩點，強調自己已過了最渴望結婚的年紀，認為婚姻只是一紙名分，不願再為自己設下年齡死線。今次參加節目，她抱持極為務實的態度，專注考察追求者的原生家庭、作息及三觀，誓要尋找能真正一起生活下去的終身伴侶，絕不再因一時好感而盲目衝動。

看淡婚書拒絕年齡焦慮。（IG@mandyyuen）

親解「棄東東揀Hepta」真正原因

對於吳旭東專程由西安赴港追愛，阮嘉敏心存感激但分析極為清醒，直言若一早認定非對方不可，大可直接私下約會而無需透過節目兜圈，坦言兩人當年因異地與猶豫已錯過時機，重聚後亦發覺生活溝通仍需磨合。

相比之下，另一追求者譚梓樂（Hepta）無聲卻細膩的呵護，成為徹底融化她芳心的關鍵。阮嘉敏甜蜜分享一件生活小事，指某次聚會她隨口提及擔心咬雞髀（雞腿）會弄花唇妝，說者無心，誰料Hepta聽罷竟默默走開，細心地將整隻雞髀的肉逐一拆骨剝好再遞到她面前。這份將她捧在手心疼惜的體貼舉動令她深受觸動，笑言自己嚮往的並非轟烈浪漫，而是這種細水長流的踏實溫暖。

阮嘉敏與吳旭東（東東）。（IG@mandyyuen）

阮嘉敏與譚梓樂（Hepta）。（IG@userhepta.chill）

30歲慘遇健康亮紅燈曾萌輕生念頭

鏡頭前自信甜美的阮嘉敏，自揭30歲前後曾走過精神崩潰的至暗低谷。當年擔任《東張西望》主持一週七天日夜顛倒，壓力爆煲致某日收工後全身皮膚嚴重潰爛長滿紅疹，確診免疫系統失調被迫停工。與此同時，拍拖多年男友提出分手、事業停滯，連最要好閨蜜亦無故斷交。眼見大學同學早已月入八至十萬元，強烈的自我厭惡令她每日睡醒痛哭，甚至一度萌生輕生念頭，幸好想起幸福的原生家庭才及時驚醒振作。

曾因患免疫失調爛臉。（IG@mandyyuen）

自揭擬明年雪卵恨生B

為擺脫困局，阮嘉敏毅然將多年積蓄「一鋪晒冷」創業經營美妝及代餐生意，期間更果斷婉拒胞兄的無條件資助，只為斷絕後路「點死都要死掂件事」。如今品牌上軌道實現經濟獨立，她主張現代家庭應由夫妻共同分擔經濟壓力。

談及人生下一階段的生育規劃，向來是「孩子控」的阮嘉敏透露已將「雪卵」納入考慮清單，計劃明年抽空調理好體質後便付諸實行。愛心爆棚的她笑言若上天眷顧，最理想當然是一仔一女「湊成好字」。但若只能二選一，她竟毫不猶豫首選生男仔，並幽默笑言最怕生女兒到十幾歲反叛期「唔返屋企瞓」，管太嚴又怕被嫌煩。