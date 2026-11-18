前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）出身澳門選美世家兼坐擁港大醫療科學碩士學位，入行以來憑大方得體的口才與流利英語穩坐大騷司儀席位。今年6月她更跨界轉型跳唱歌手，以TVB真人騷節目《魔音女團》選拔出道的六人女子音樂組合「MYNT」隊長身份亮相；近日她暫別勁歌熱舞、重拾司儀老本行盛裝主持慈善晚宴，豈料台上竟突發一段意想不到的「點唱考驗」，連淡定如她也坦言當場緊張不已！

宋宛穎。（IG@sabrinaxmendes）

遇善長豪氣點唱考驗臨場功力

宋宛穎透露，今次是她隨女團MYNT出道後接下的首個司儀工作，笑言自己已有一段時間未試過打扮得如此隆重登場。誰料原本專心擔任大會司儀的她，當晚竟獲台下善長即場豪氣贊助，點名要求她開金口獨唱一首歌曲為慈善籌款；面對突如其來的「加碼環節」，過往曾自嘲唱功仍在努力進步中的宋宛穎亦坦言，雖然現時身份已包括跳唱歌手，但在毫無心理準備下突然獨自獻唱，心情依然非常緊張，幸好最終順利過關完成善舉。

以MYNT隊長出道後首接司儀騷。（IG@sabrinaxmendes）

遇善長豪氣點唱考驗臨場功力。（IG@sabrinaxmendes）

獨唱宋宛穎坦言超緊張。（IG@sabrinaxmendes）

香檳金滿鑽深V晚裝驚艷全場

除了臨場獻唱成為焦點，宋宛穎當晚的戰衣造型更是驚艷全場。從照片所見，她身穿一襲香檳金滿鑽吊帶魚尾晚裝，裙身綴滿立體花紋鑽飾與精緻流蘇細節，在燈光下行走間閃爍耀眼，華麗感滿分。禮服的深V剪裁大方展露白滑鎖骨、優美天鵝頸與緊緻肩線，修身收腰設計將其纖細玲瓏曲線勾勒得一覽無遺，配上曳地魚尾裙襬更顯高挑比例，舉手投足盡顯高貴女神氣場。

一襲香檳金滿鑽吊帶魚尾晚裝。（IG@sabrinaxmendes）

華麗感滿分。（IG@sabrinaxmendes）

大方展露白滑鎖骨。（IG@sabrinaxmendes）

盡騷好身材。（IG@sabrinaxmendes）

一輯仙氣靚相公開後，火速引來大批網民湧入留言區洗版激讚，有人形容她簡直是「迪士尼在逃公主」，亦有網民心心眼笑問「是不是要逃進我的心中」，更有人發揮港式幽默打趣道「都未去到迪士尼，點解咁快見到公主」，足見其美貌與觀眾緣同樣滿分。

大批網民湧入留言區洗版激讚。（IG@sabrinaxmendes）

有人形容宋宛穎簡直是「迪士尼在逃公主」。（IG@sabrinaxmendes）