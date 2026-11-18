TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》（下稱《女神2》）自開播以來話題不斷，36歲前投行高層關經翰（Oswald）在節目中深得女神陳星妤歡心，近日更獲對方欽點撐枱腳兼同帳幕過夜，觀眾一度以為兩人戲假情真擦出愛火花。惟現實中，關經翰卻被最新一期《東周刊》踢爆早已名草有主，更被直擊在中環半山迎接一名選美出身的索女同返豪宅過夜，「扮單身做騷」疑雲瞬間炸開，隨即觸發男女主角連環發文隔空撲火！

36歲前投行高層關經翰（Oswald）。（IG@oswaldkwan）

在節目中深得女神陳星妤歡心。（IG@oswaldkwan）

練樂儀撲火：十幾人齊睇《女神2》

據報道指，關經翰日前在中環半山豪宅樓下親自迎接剛從內地返港的31歲註冊護士兼選美常客練樂儀（Alina），期間主動替女方挽紙袋及推黑色行李箱，兩人街頭並肩互望並同返寓所，加上關經翰早前現身女方31歲生日派對合照時猶如男主人般企正「C位」，令外界質疑他以單身身份上節目求愛純屬做騷。緋聞曝光後，練樂儀迅速向《星島頭條》回應撲火，澄清當晚只是與十多名圈外朋友齊齊到關經翰家中收看《女神2》，強調現場絕非孤男寡女密會。

練樂儀（Alina）。(IG:ms.alina.lin)

關經翰早前現身練樂儀31歲生日派對。(IG:ms.alina.lin)

Oswald曬客廳大合照證清白

為求自證清白，關經翰亦火速在社交媒體反擊，上載一張豪宅客廳內的聚會大合照，相中可見確有十多名男女友人圍坐看電視，並撰文寫道：「成班返上嚟睇女神，咁都影到接朋友上嚟。犀利。」相中所見，關經翰與練樂儀雖共處一室，但二人坐得「離行離列」，中間隔了數名友人。然而這張合照卻未能平息網民質疑，不少人留言突破盲點直指大合照無法證明聚會散場後兩人沒有獨處。

Oswald曬客廳大合照求清白（IG@oswaldkwan）

Oswald堅稱絕非Close Friend

面對外界揣測持續發酵，關經翰其後再於IG限時動態發出長文逐點澄清，態度強硬否認拍拖。他強調自己與練樂儀並非「Close Friend」，每次見面均在同一班朋友的聚會場合，絕非私下約會，亦不存在任何情侶關係。針對被拍得接送女方上樓一事，他解釋當晚家中正舉行Housewarming（入伙派對），由於練樂儀表示帶了不少物品，希望他下樓接應，他出於基本禮貌才落樓協助搬運物品並一同上樓，其後女方亦提早離場，整個過程純屬朋友聚會中的正常往來。

Oswald發長文劃清界線強調非密友。（IG@oswaldkwan）

至於另一宗被指在練樂儀生日派對上「企C位」的報道，關經翰亦一併作出澄清，強調當日自己並沒有送花或蛋糕予練樂儀，僅以普通朋友身份到場祝賀，當晚大部分時間亦只與其他男性朋友交談。他直言對連日報道及外界揣測深感無奈，呼籲大家不要過度解讀個別照片或片段，讓事件回歸事實。

Oswald強調練樂儀生日當晚僅以普通朋友身份到場祝賀。（IG@oswaldkwan）

練樂儀認感情空白10年拒絕將就

事實上，練樂儀早前直認感情生活空白、零曖昧，更感觸透露：「過去十年生日都冇男朋友為我慶祝，都是自己、家人、好兄弟、好朋友陪我過。」她坦言寧願「高質單身」亦不願將就，多年來專注事業、公益與女性力量；今年生日更延續慈善初心，將所收生日利是全數捐出，投入內地偏遠山區兒童助學計劃，資助貧困學童讀書開支、書本費及生活所需，助弱勢孩童靠知識改變命運。