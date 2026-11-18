51歲的「不老男神」黃浩然入行多年，向來是圈中的頂級「愛妻號」。近日他罕有接受周國豐的YouTube節目《國豐百科》訪問，除了宣傳即將演出的互動舞台劇《平安夜，請勿相信任何人》外，更大方剖白與富貴太太莫家嘉（Kaka）結婚21年來的保鮮秘訣！身處五光十色的娛樂圈，黃浩然直認身邊誘惑不斷，但他卻以極度「絕情」的招數斬斷TVB狂蜂浪蝶。

黃浩然接受周國豐的YouTube節目《國豐百科》訪問。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

黃浩然與老婆結婚超20年，一直相當恩愛。（IG@wonghoyinraymond）

黃浩然絕情拒交換電話抗誘惑

要在誘惑處處的圈中保持「零緋聞」，黃浩然坦承全靠高度自控並將界線劃得極度清晰，絕不讓花邊新聞拖累事業：「我都好少完咗工作再約出嚟嘅女性朋友，我好深信係：冇嘢做咩約佢出嚟啫？瞓都冇得瞓，唔好搞咁多嘢啦。」 提到昔日效力TVB時如何避開狂蜂浪蝶，他更自爆入台頭五、六年採取極端「絕情」狠招，堅決不與女演員交換電話：「講真我嗰時，喺電視台裡面頭嗰五六年，係冇女性演員有我電話嘅，我唔畀㗎！交換都冇，係好friend嗰啲去到後期我先至會交換電話。」他直言此舉是為免夜長夢多：「好驚嗰啲，半夜兩點send個WhatsApp畀你。你就算冇嘢你都大鑊啦，唔好搞呢啲矛盾啦，我會係咁囉。其實佢半夜搵得我，一係就真係半夜收工想搵人傾吓，一係就真係對我有嘢，唔好搞咁多啦。」從根源杜絕任何惹麻煩的機會，給足太太滿滿安全感！

黃浩然拒同女星交換電話。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

表示從根源杜絕任何惹麻煩的機會。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

馬主千金原是不婚族

黃浩然與身家億萬的馬主莫英儒千金莫家嘉，早於2001年拍攝電影《新紮師妹》時因對方任職形象指導而結緣，兩人於2005年拉埋天窗。雖貴為「億萬駙馬爺」，但黃浩然多年來堅持自食其力拚搏養家。他更揭露太太思想前衛，最初竟是不婚主義者：「其實我老婆係話唔使結婚嘅！喺我哋拍拖嘅時候，佢話其實拍拖咪得囉。但係佢知道我諗住、想有小朋友，同埋亦都要同屋企人交代，佢嘅父母，咁咪結婚囉。」他亦深情強調婚姻需要雙方經營：「如果我係諗住古靈精怪、玩玩下，咁做咩要結婚、做咩要束縛呢？既然大家都係有共識想生小朋友，就一定要用努力去維持啦。」

黃浩然與太太莫家嘉（Kaka）結婚超20年，育有兩子Kayden和Ransley。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

曾患罕見病停工9個月

拚搏背後，黃浩然2014年曾因長期過勞突患罕見免疫系統疾病「貝賽特氏症」，出現喉嚨潰瘍及視力模糊等症狀，被迫停工休養9個月。重提這場大病，他坦言是身體發出的警號：「嗰時我都話：『我冇乜壓力呀，好OK呀！』但係其實個身體話畀你知：『喂你唔得啦，你個炸彈爆啦！』」他更以汽車比喻身體耗損，慶幸三十幾歲便及早發現：「即係你部車，我唔會揸咗三十萬公里先至跪低，你揸咗十幾萬公里就跪，你都仲有得整。同埋康復過程快啲嘛，你年紀太大搞唔掂。」大病過後他學會平衡工作與健康，現時更經常帶着兩名兒子跑步強身健體。