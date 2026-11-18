向來熱愛小動物的歌手鄭融（Stephanie），近日趁工作空檔遠赴希臘度假享受陽光與海灘，豈料這趟旅程卻為她帶來一場暖心奇遇。鄭融於社交平台分享，指自己在當地一個下雨的下午，於垃圾站旁偶遇一隻患上感冒的流浪貓BB，她與同行友人二話不說將小貓救起並悉心照料，令小貓在短短三日內回復精神，善舉獲大批網民激讚。



鄭融在希臘度假救起病弱流浪貓BB。（IG@stephanie_cheng）

即刻救助餵食。（IG@stephanie_cheng）

細心照料。（IG@stephanie_cheng）

鄭融雨中垃圾站旁發現病貓

鄭融在帖文中憶述當時情況，指事發當日希臘正下著雨，她在垃圾站附近發現一隻獨自徘徊、而且正患上感冒的幼貓。見小貓孤苦無依且身體虛弱，鄭融與同行友人立即決定出手相助。由於事出突然，身邊未有齊全的養貓用品，幸好同行有一位具養貓經驗的朋友，隨即出動多項「應急法寶」為小貓急救。

鄭融寫道：「有經驗嘅朋友馬上去了買濕糧，搣碎廁紙俾BB頂住做臨時貓廁所，用菊花茶開水幫小貓抹眼睛抹面。」（獸醫學界指出，菊科植物多含除蟲菊酯（Pyrethrins）等成分，對貓咪肝臟代謝及神經具潛在毒性，且茶水非無菌溶液易致二次感染。清潔幼貓眼面應以無菌生理鹽水或溫水為宜。）一行人亦第一時間聯絡當地獸醫診所，惟診所預約爆滿，要待兩日後才能應診。

友人出動「應急法寶」照料。（IG@stephanie_cheng）

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細心照料三日肚仔脹卜卜 網民大讚「人美心善」

雖然未能即時求醫，但在鄭融與友人的細心照料下，貓BB的情況很快迎來好轉。鄭融欣喜地表示，到了第三日小貓的精神已明顯恢復，胃口大開：「第三日感恩BB精神都好返好多，食到個肚仔都變咗個乒乓波，好快有得睇醫生了。」 面對這個突如其來的小生命，鄭融感觸良多，直言：「一個決定真係可以改寫生命，BB好鍾意你呀，你令我嘅旅程增添意義同快樂。」帖文曝光後，隨即吸引大批圈中好友及網民留言，紛紛大讚她「人美心善」、「畫面好治癒」，又指貓BB非常有福氣能遇到她。更有不少網民留言起鬨，紛紛呼籲鄭融乾脆「收編」這隻希臘貓BB，將牠帶回香港生活，讓這段跨國緣分延續下去。