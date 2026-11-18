由金像導演何爵天執導、李尚正主演的HOY全新情景喜劇《你的保安李寶安》播出以來戰績彪炳，成功帶挈一眾演員人氣急升！在劇中飾演屋苑保安兼「隱世太子爺」角色「羅宋湯」的23歲新生代演員王耀宏（Meaning），日前更是迎來人生重要里程碑，正式大學畢業！



王耀宏（Meaning）在《你的保安李寶安》中的飾演隱世富二代「羅宋湯」。（HOY）

王耀宏更同江嘉敏有多個對手戲。（HOY）

王耀宏日前正式大學畢業。（IG@wongywww）

王耀宏現身畢業禮遭家長追住集郵

當日王耀宏身穿畢業袍、戴上四方帽現身校園，憑藉高大靚仔的陽光外型，竟然吸引大批同學家長瘋狂追著要求合照「集郵」，相關照片更在網絡瘋傳，引爆熱議！由於他在劇中深入民心的保安形象，大批網民隨即發揮創意瘋狂洗版抽水，笑言「真係勤力，工餘時間仲去進修」、「我樓下個保安」，更有人搞笑留言：「做保安都要有大學學位？臨海峯（劇中屋苑）果然係高尚住宅！」事實上，現年23歲的王耀宏早已在學界享負盛名，被譽為「科大第一帥」，絕對是學業與演技兼備的新一代視壇男神！

王耀宏十分受同學們歡迎。（Threads）

不少家長和同學都上前搵王耀宏合影。（Threads）

網民發揮創意瘋狂抽水「畢業去做保安」。（IG截圖）

《校花校草2022》第七名入行 獲古天樂欽點改名「Meaning」

熱愛表演的王耀宏演藝之路始於2022年參加《試當真》主辦的選秀節目《校花校草2022》，最終勇奪第七名佳績，近年更參演多部MV及電視連續劇累積實戰經驗。而他獨特的藝名「Meaning」，背後原來更有一段出自影帝古天樂（古生）即興考驗的趣事！

當時古生化身「Mr.Koo」，他見Meaning的名字是「Ivan（暫名）」，問他是否沒有英文名。（YouTube@試當真）

古生說：「我數五聲，你一定要講個英文名俾我聽，但呢個一改咗以後唔變得，1、2、3、4……」（YouTube@試當真）

當年古生在節目中化身「Mr.Koo」，看見王耀宏的報名名字寫著「Ivan（暫名）」，便開口問他是否沒有英文名，隨即設下5秒極限考驗：「我數五聲，你一定要講個英文名俾我聽，但呢個一改咗以後唔變得，1、2、3、4……」就在古生準備數出第5聲的千鈞一髮之際，他終於急中生智吐出一句：「Meaning！」古生聽罷頗為欣賞，大讚：「唔係吖，好有意思呀呢個名。Meaning Wong幾好吖！幾好吖！」其後古生更憑著「Meaning」的淡定表現，親自欽點他為「男班長」，成就了這個別具意義的藝名！

就在古生準備數第5聲之際，他終急中生智吐出一句：「Meaning！」（YouTube@試當真）

古生頗為欣賞說：「唔係吖，好有意思呀呢個名。Meaning Wong 幾好吖！幾好吖！」（YouTube@試當真）

從此王耀宏就變了「Meaning Wong」，亦曾被叫「Mean0」。（YouTube@試當真）

名校「聖言仔」出身 攻讀科大金融「神科」

別以為王耀宏只是空有外表的偶像派，起底他的學歷背景，原來是貨真價實的「超級學霸」！王耀宏中學畢業於傳統名校聖言中學，是名副其實的「聖言仔」，其後以優異成績考入香港科技大學工商管理學士課程，主修本地頂尖熱門的「商科神科」金融學。求學期間，他並未因為兼顧演藝演出而荒廢學業，2024年更曾負笈韓國高麗大學商學院進修並順利畢業，履歷相當亮眼。

同為科大校友的新媒體創作人張月亭(Moon)都有與王建宏合照。（IG@moon.cytt）

今次王耀宏順利戴上四方帽畢業，另一名同樣在科大工商管理學士畢業的同屆校友、亦曾一同參與《校花校草2022》選舉的新媒體創作人張月亭（Moon），亦特意在社交平台分享與王耀宏的畢業合照，並感性留言送上祝福：「一路望住你哋由讀書嗰陣已經會出去試唔同嘅機會、咁努力，恭喜你哋，而家終於都要畢業啦！畢業之後就係一個全新嘅篇章啦～祝你哋畢業快樂，繼續大步向前行啦！」