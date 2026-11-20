現年61歲的金像獎影后吳君如，1992年與張國榮、周星馳拍攝賀歲片《家有囍事》，當中「程大嫂」一角至今仍深入民心，近年亦憑《媽媽的神奇小子》及《我談的那場戀愛》再創事業高峰。向來玩得又貼地的她，近日無預警進駐小紅書開通個人帳號，首條帖文便曬出全無濾鏡的私密家居照並拋出一句大膽提問，不但引來視后佘詩曼留言起哄，更意外洩露影后私下最真實的日常一面，笑翻全網！

吳君如。（IG@sandrangky）

「程大嫂」一角至今仍深入民心。（影片截圖）

浴袍素顏出鏡零包袱

吳君如在帖文中鬼馬寫道：「小如剛剛洗完澡，性感嗎？」從公開的自拍照所見，她頭裹白色乾髮毛巾、身披浴袍出鏡，全程零美顏濾鏡修飾，畫面夠晒真實貼地。儘管是全素顏直面鏡頭，但她的皮膚依然白裏透紅、帶著浴後自然光澤，眉眼清晰有神，對著鏡頭露齒微笑毫無半點影后架子，親切感滿分，獲大批網民洗版激讚「皮膚狀態很棒」、「這皮膚比二十多的還要細膩」、「Keep得好好呀」。

狀態依然在線。（小紅書@吳君如Sandra（小如））

帖文一出瞬間引爆評論區熱潮，圈中好友佘詩曼亦忍不住現身留言起哄：「下次可以用這個性感造型和我們一起打麻將嗎？」大批《家有囍事》影迷亦紛紛入戲接龍留言：「大嫂，你同我哋返屋企啦，大哥好掛住你啊，頭家冇咗你唔得㗎！」更有網民幽默留言：「你姓吳，不姓感」，令留言區變成大型棟篤笑現場。

佘詩曼現身留言起哄。（小紅書截圖）

大批《家有囍事》影迷亦紛紛入戲接龍留言：「大嫂，你同我哋返屋企啦，大哥好掛住你啊，頭家冇咗你唔得㗎！」（影片截圖）

私下「師奶日常」大洩密

除了首發帖文笑點滿滿，眼尖網民更發現吳君如剛開通帳號時尚未隱藏關注列表，裡面竟然關注了某間生鮮牛肉全港派送帳號以及一個售賣假睫毛的美妝帳號，其後她才將關注列表轉為私密。這段小插曲隨即再度引發網民爆笑熱議，紛紛留言打趣：「小如：差啲都話畀你哋知邊間牛肉好食」、「特別接地氣」、「實在人哈哈哈哈哈」，大讚影后無論幕前幕後都同樣可愛貼地。

關注列表轉為私密。（小紅書圖片）