曾是選美界傳奇人物的宮雪花（花姐），當年「報大數」10年、以47歲之齡破格參選1995年亞洲小姐，憑藉大膽作風轟動全城、風頭一時無兩！近年一改高調作風、鮮有在幕前露面的她，昨日（17日）罕有應邀現身香港演藝人協會YouTube頻道《傳承·前輩專訪》接受訪問。

宮雪花（花姐）曾是第一個出國選美的女士，亦是1984年法國華裔小姐冠軍。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

宮雪花2003年參加世界太太選美獲克林頓接見，被讚「代表東方之美」。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

憶上海灘風光史：街上幾個人唔望就返屋企喊

現年78歲的宮雪花在鏡頭前依然保持招牌式的精緻濃妝，配上一身極具個人風格的全紅造型，非常搶鏡；雖然臉上難免留下歲月痕跡，但經過悉心打扮後面對鏡頭依然自信爆棚！花姐在節目中毫不掩飾，直認自己從小到大都是超級「自戀狂」：「我非常之貪靚，好自戀，自戀狂。咁我年輕時喺上海灘，好多人話『你都算是路上的一枝花，好靚』嗰陣時自己都覺得自己靚。」她更自爆當年走在馬路上回頭率極高，一條街100個人幾乎100個人都會回頭望她，但只要有幾個人沒有留意她，她便會失落得跑回家爆哭：「返去會同媽咪喊：『媽咪，今日我唔靚呀！因為街上面有幾個人都冇回頭望我呀。』」

宮雪花現身香港演藝人協會YouTube頻道《傳承．前輩專訪》。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

入圍95年亞姐18強壓力爆煲

花姐在訪問中亦重提自己的選美傳奇，指自己是當年首位從內地出外參加選美的人，早於1984年便勇奪法國華裔小姐冠軍；直至1995年，她從朋友口中得悉亞洲小姐不限年齡參加，起初她還一度質疑：「你睇到啦，我有兩個小朋友，代表我結咗婚。」最終在朋友極力慫恿下報名，更順利殺入18強！

宮雪花自爆當年是好友慫恿自己去參加亞姐選美。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

宮雪花當年以47歲高齡參選亞洲小姐，哄動全港。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

豈料成功入圍後，花姐卻因心理壓力過大一度萌生退縮念頭，為了躲避出席大會記者會，竟然想出一個驚天動地的瘋狂藉口——直接衝去求家庭醫生幫她隨便找個病名「開刀做手術」！她還原當時荒誕對話：「我去醫生嗰度，我話：『你可唔可以幫我開刀呀？總之今日你幫我搵個病啦，你覺得我有咩（病），就小小手術就去（做）手術，咁我可以講畀大會聽，我開刀呀，我聽日記者會嚟唔到。』」結果醫生最終以她生過孩子患有痔瘡為由，真的為她安排了一場全身麻醉的「痔瘡手術」！

宮雪花當時雖年過40歲，但身材不俗，最後獲得「最受傳媒關注獎」。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

宮雪花為了避開記者會，竟然搵醫生開刀。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

為躲記者會惹出大麻煩

原以為做完手術便能順理成章「金蟬脫殼」，誰知卻惹來更大的麻煩！花姐隨即致電亞姐大會請假：「我今日真係嚟唔到，因為我尋晚全身麻醉開咗刀。」怎料大會聞訊後竟表示皇牌節目《今日睇真D》要親自到醫院進行突擊採訪！愛美如命的花姐一聽當場嚇破膽，深怕自己剛做完全身麻醉的「殘樣」在電視機前曝光，竟不顧剛開完刀的身體，決定立即偷走回家化妝：「我一聽，嘩！咁嘅殘樣做手術，全身麻醉一定唔靚㗎啦！嚟嗰時屋企有司機送我嚟，走嗰時我就問隔籬病床：『你有冇100蚊？應該夠搭的士，我下午返嚟還畀你，我身上冇帶錢。』」這段「借一百蚊逃院化妝」的奇葩經歷，簡直比電視劇還要戲劇性！

被節目《今日睇真D》突擊採訪。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

宮雪花怕「殘樣」曝光，急向鄰床病友借$100衝返屋企化妝。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

笑言墓碑要刻「永遠的宮雪花」

曾被外界譽為「中國第一美婦」的宮雪花，對於網民至今仍封她為「永遠的宮雪花」，她亦幽默笑言：「我係永遠的宮雪花，將來墓碑（上）都係咁（刻），冇咩貢獻就係『永遠的宮雪花』。」至於面對年華老去與外貌變化，花姐展現出令人敬佩的通透與豁達，更道出一套「認老哲學」：「事實係老咗，如果你唔認老，你就會被人哋講：『老太婆點解自己唔認老呢？』所以自己認咗先，咁你哋會開心一點、平衡啲，宮雪花都認自己老喇！」真性情又接地氣的回應，盡顯一代奇女子的非凡氣度！

宮雪花曾有份參演《唐朝禁宮秘史》（坊間常稱《宮雪花版武則天》）飾演武則天。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

宮雪花亦有出演《康熙王朝》，飾演慧妃。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）