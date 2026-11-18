藝人方力申（Alex）今日（18日）現身西環出席電車巡遊活動，為本周六舉行的「港澳慈善遊2026」落力造勢！屆時方力申將會挑戰體能極限，完成由大嶼山游至澳門黑沙海灘、全長高達35公里的渡海泳壯舉，上岸後更要馬不停蹄趕往「《浪接‧浪》港澳群星慈善音樂會」獻唱。



方力申育有愛女方愛嘉（Isla）後即變「寵女狂魔」，經常在社交平台分享湊女日常。（IG@alexfongliksun）

方爸爸睡夢中病發入ICU 右半身一度無法動彈

往常每次出戰渡海泳都有家人陪伴在側，方力申透露今次方媽媽與弟弟將會上船打氣，隨後再趕往澳門睇騷，而太太葉萱（Maple）則因怕暈船浪而未有隨行。至於向來熱心支持兒子的方爸爸，方力申竟驚爆爸爸（方毓仁）在三周前突然「缺血性中風」，情況一度相當危急，嚴重時整個右半邊身完全郁動不到，無法靠自己移動身體！他心有餘悸憶述：「當時他清醒入院，仲問我哋『我中風咩』，佢前一晚都覺得攰、頭暈同沒有胃口。他之前換了藥，醫生說會比較攰，所以當時都不知道是藥物引起還是中風先兆。」

方力申的爸爸方毓仁去年80歲生日。（IG@alexfongliksun）

由於方爸爸是在睡眠期間病發，醫生沒法確認準確的病發時間，因此錯過了施用「薄血針」的黃金治療期，現階段只能靜養。幸好方爸爸在加護病房（ICU）留醫數日後情況穩定，目前正積極在醫院接受物理治療、言語治療、針灸及營養師調理，康復進度比預期中快，進展相當理想。

方力申竟驚爆爸爸在三周前突然「缺血性中風」。（IG@alexfongliksun）

醫藥費幾十萬要靠細佬分擔 談NFT損手：心靈康復中

談及父親的康復秘訣，方力申笑言世上最好的靈藥正是寶貝女兒Isla！他甜笑大爆方爸爸每次見到乖孫女，連說話聲音都會由微弱的「氣聲」瞬間變得「好有中氣」：「我哋頻撲少少，媽媽和太太都有去探爸爸，加上Isla好錫爺爺，大家一齊住，她一見到爺爺便爬上去頭貼頭。因為囡囡都係醫院出世，我哋又不介意她去探爺爺，所以爸爸去不到現場，家人都會直播過程給他看。」適逢12月是Isla的生日，孝順的方力申計劃屆時為爸爸向醫院請假，接他回家與孫女溫馨慶生，更期盼爸爸能康復至在家人協助下行動，趕及在聖誕節前順利出院。

方力申父親中風半身癱瘓，一見孫女Isla即刻有精神。（IG@alexfongliksun）

方力申女兒Isla十分得意。（IG@alexfongliksun）

被問到今次住院治療的醫療費用是否相當龐大，方力申坦言「幾十萬跑不掉」，但慶幸「細佬有錢」，家中有事時兩兄弟能夠互相扶持分擔重任。此外，提到早前自爆在疫情期間投資NFT失利損手，方力申依然拒絕透露具體損失金額，僅幽默自嘲：「總之我都康復緊啦！差唔多好返，咁我這幾年都有工作，主要是心靈上要康復。」

方力申早前自爆買NFT輸錢多過炒股。（《chillgoodhk》影片截圖）