無綫電視《萬千星輝賀台慶》今晚（19/11）隆重舉行，慶祝邁向59周年。今年台慶陣容鼎盛，除了動員逾80名藝人於未通車隧道挑戰高難度「一鏡到底」大型開場舞外，更特設感人環節向幕後功臣致敬，效力55年的汪明荃（阿姐）展現驚人記憶力，逐一點名老中青梳化服同事的專長與經典合作，場面催淚。

特設向幕後功臣致敬感人環節。（TVB）

汪明荃驚人記憶力，逐一點名老中青梳化服同事的專長與經典合作。（TVB）

汪明荃感謝幕後功臣的付出。（TVB）

汪明荃效力55年創80經典造型 逐一點名梳化服功臣勁感人

今年台慶其中一個焦點環節，是向多年來與觀眾及藝人並肩作戰的幕後英雄致敬，當中包括無懼傷痕、奮力拚搏的武術指導及特技人員、風雨不改堅守崗位的攝製隊、創意無限的舞台設計團隊，以及心靈手巧的梳化服同事，感謝他們多年來默默耕耘，以專業態度成就無數精彩製作。

其中向梳化服團隊致敬的催淚片段，由效力TVB長達55年、經典角色造型多達80個的「鎮台之寶」汪明荃（阿姐）親自領軍。阿姐在片中逐一細述與老、中、青三代梳化服同事的難忘點滴，令人驚艷的是，阿姐不僅能準確叫出在場所有幕後同事的名字，就連各人的獨門專長，以及昔日曾合作過的經典造型都能鉅細無遺地一一道出，足見其驚人記憶力與對工作夥伴的重視，言談間流露深厚情誼，場面溫馨感人。

大合照。（TVB）

細數阿姐經典造型。（TVB）

逾80藝人未通車隧道「一鏡到底」開場

除了感人致敬環節，今年台慶的表演項目亦極具睇頭。大會早前率先曝光開場預告，動員全台逾80名藝人於未通車隧道內拍攝大型歌舞Opening，由劉穎鏇、張振朗及劉佩玥企正C位領軍，多個大場面更挑戰高難度的「一鏡到底」（One Take）直落拍攝，期間穿插大量走位及高難度動作，吉祥物TVBuddy亦會驚喜現身與藝人擊掌互動。

至於向動作特技人員致敬的重頭戲，則由張振朗、劉穎鏇、周嘉洛及朱敏瀚聯手著名特技團隊「錢家班」，呈獻驚險刺激的《極速狂奔Speed and Stunt》飛車及動作特技表演。朱敏瀚早前綵排時更一度從兩米高台墮地，台前幕後可謂搏到盡。

眾星在中九龍繞道九龍灣段隧道拍攝TVB《萬千星輝賀台慶》序幕。（IG＠TVB）

許志安入行40年壓軸唱金曲

大騷司儀陣容同樣強大，由汪明荃率領陳貝兒、洪永城、黃翠如、麥美恩、林秀怡、孔德賢及潘靜文擔綱主持。表演方面，「三屆視帝」羅嘉良將強勢登場，與陳煒、姚子羚、陳敏之及傅嘉莉組成的四大「炫舞女王」領軍獻上大型歌舞。《中年好聲音》一眾唱將與「魔音女團」亦會輪流獻技，加上即場競技的「東張女神盃」及綜藝環節《台慶喎！有嘢唔見咗》，務求炒熱全場氣氛。

壓軸嘉賓方面，今年適逢1986年《新秀歌唱大賽》銀獎得主許志安入行40周年，安仔將獲邀擔任台慶夜壓軸表演嘉賓，在Live Band伴奏下深情演繹多首曾勇奪《勁歌金曲》金曲獎的經典Medley，帶領觀眾重溫集體回憶，勢必成為全晚高潮。