TVB「新一代咪神」黃婧靈（波波），向來憑傲人豐滿身材與豪爽真性情深受觀眾及網民愛戴。適逢今日（11月19日）迎來無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》，波波在盛裝踏上台慶紅地氈前夕，率先於社交媒體大派一輯街頭靚相作「預熱福利」，豈料這身青春吸睛的造型曝光後，竟惹來她本人與眼尖網民接力「神吐槽」，笑爆評論區！



黃婧靈（波波）。（threads@krysellawong）

波波跪地展現元氣活力

從波波分享的街拍照片所見，她身穿鮮黃色短身吊帶背心，大方小露纖腰與飽滿上圍，下身配搭同色系百褶短裙襯出修長白滑美腿，外披短版灰黑牛仔外套，整體造型青春活力又不失型格。鏡頭前波波盡展鬼馬本色，一時單腳站立比出可愛手勢，一時跪坐路面嬌俏望鏡，清甜笑容元氣滿分，凹凸有致的玲瓏曲線一覽無遺。

火辣又俏皮。（threads@krysellawong）

清甜笑容元氣滿分。（threads@krysellawong）

青春活力十足。（threads@krysellawong）

波波在帖文中寫道：「開發隧道日，TVB happy birthday，See u guys tonight」，更自爆獲同事笑指她似「守護甜心黃色蛋蛋。」帖文一出，大批網民湧入留言區起哄，有人笑指「件衫似味之天使檸檬」，亦有粉絲紛紛心心眼激讚「波波好可愛」，反應熱烈。

凹凸有致的玲瓏曲線一覽無遺。（threads@krysellawong）

自爆獲同事笑指她似「守護甜心黃色蛋蛋。」（threads@krysellawong）

克服腳傷再戰台慶

除了賽前在社交媒體大派視覺福利，波波今晚亦將正式踏上TVB 59周年台慶舞台，聯同關嘉敏等小花加入「炫舞女王」大型歌舞環節演出。早前排練時她曾透露，由於去年曾有腳部受傷經歷，今次特別注重舞鞋的抓地力與安全性；至於今晚戰衣風格，她更預告會走重頭台慶劇《玫瑰戰爭》般的雍容華貴路線。

克服腳傷再戰台慶。（threads@krysellawong）

期待今晚演出！（threads@krysellawong）

純白挖空戰衣曾震撼全場

波波每逢台慶夜的戰衣向來是全場焦點。回顧去年TVB 58周年台慶紅地氈，波波便曾以一襲純白抹胸晚裝長裙震撼登場，低胸剪裁盡晒澎湃事業線，腰側挖空設計大露螞蟻腰，加上高開衩裙擺隱現修長美腿，一度成為全城熱議話題；今年她收起純白性感、改以華貴舞衣挑戰勁歌熱舞，令人倍感期待她在今晚台慶夜的驚艷蛻變。

純白低胸高開衩戰衣曾成焦點。（資料圖片）