韓國人氣女團IVE成員張員瑛日前剛完成《2026 Melon Music Awards》（MMA）頒獎禮，隨即馬不停蹄旋風式襲港，驚喜現身香港迪士尼樂園擔任聖誕亮燈儀式特別嘉賓。其「人間洋娃娃」級別的夢幻造型瞬間引發全城粉絲朝聖；然而她事後在社交媒體開心分享的一輯靚相中，卻被眼尖網民捉到背景破綻，意外捲入「P圖過度」疑雲！

IVE成員張員瑛。（IG@for_everyoung10）

品嚐拿破崙千層酥。（IG@for_everyoung10）

「人間洋娃娃」火紅短裙降臨迪士尼

張員瑛於本月16日黃昏降臨香港迪士尼，擔任《夢想成真聖誕樹亮燈禮》的特別嘉賓。當日她以一襲充滿節日氣氛的火紅露肩蝴蝶結短裙亮相，配搭優雅的招牌「公主頭」造型及閃爆珍珠鑽飾，整體打扮甜美動人。由於是次行程緊湊，大批DIVE（IVE粉絲暱稱）為一睹偶像風采，不惜一早入園逼爆美國小鎮大街霸位應援，場面極度墟冚。

擔任《夢想成真聖誕樹亮燈禮》的特別嘉賓。（IG@for_everyoung10）

甜美動人。（IG@for_everyoung10）

大批DIVE逼爆園區。（IG@for_everyoung10）

而在張員瑛事後於社交媒體分享的花絮照片中所見，她在樂園內外連發幾輯靚相，期間更擺出多個可愛甫士瘋狂放電，狀態極佳的她獲大批粉絲激讚「真人靚過上鏡」、「根本係公主降臨迪士尼」。

狀態極佳。（IG@for_everyoung10）

獲大批粉絲激讚「真人靚過上鏡」。（IG@for_everyoung10）

窗簾驚現離奇變形

不過，其中一張在室內拍攝的半身靚相卻意外成為網民焦點。有眼尖網民放大照片後發現，張員瑛身後的窗簾線條出現極不自然的扭曲與凹陷變形，隨即惹來「P圖過度」疑雲。不少網民留言嘲諷她為了追求極致比例而施展「空間扭曲術」，亦有人以「空間是為員瑛的美貌而變形」調侃一番。

惹來「P圖失手」疑雲。（IG@for_everyoung10）