韓國影帝李政宰近年積極拓展事業版圖，除了演藝工作，也跨足企業經營，沒想到如今卻遭韓媒《Dispatch》（D社）踢爆，質疑他利用身為經紀公司Artist Company最大股東的身分，透過個人公司收取租金、權利金，甚至在演藝收入分潤上設下特殊條款，讓公司承擔營運成本，個人卻能優先獲利。隨著Artist Company連年虧損、股價大幅下跌，李政宰的經營方式也引發外界對利益衝突及小股東權益的質疑。



設40億韓元分潤上限 超過部分全進自己口袋

D社指出，李政宰與Artist Company的演藝收入分潤比例為9：1，也就是他拿走90%，公司僅取得10%，但這還不是最受爭議的部分。雙方合約另外設有40億韓元的營收上限，李政宰僅須將前40億韓元按照9：1分配，超過的部分則能100%收進自己口袋。

李政宰遭韓媒《Dispatch》（D社）踢爆，他透過個人公司收取租金、權利金，甚至在演藝收入分潤上設下特殊條款，讓公司承擔營運成本，自己卻能優先獲利。（Instagram@from_jjlee）

更多韓國影帝李政宰照片：

+ 8

以他參演《魷魚遊戲》第二季、第三季為例，拍攝13集的酬勞超過200億韓元，但Artist Company最終僅分得4億韓元。相較之下，鄭有美、林知衍、金惠奫、趙怡賢等旗下演員，合約都沒有類似的上限條款。

個人建物租給旗下公司 兩邊辦公室租金照付

除了演藝收入分配，李政宰也被質疑將個人資產與公司業務混在一起。D社揭露，他掌握影視製作公司「RaemongRaein」董事會後，推動公司搬離原本位於論峴洞的辦公室，改租用自己名下位於清潭洞的建築物。然而，當時原辦公室租約距離到期還有1年7個月，每月租金高達2400萬韓元，搬遷後更必須同時負擔兩處辦公室的租金。

資料顯示，RaemongRaein光是2025年支付給李政宰個人建築物的租金，就達1.3億韓元，今年上半年又支付9000萬韓元，讓外界質疑搬遷決策是否涉及個人利益。

延伸閱讀：李政宰與名媛女友穩定交往6年 盤點韓星和豪門的戀情（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 16

成立個人化妝品公司 旗下公司還得付權利金

更引發討論的是化妝品事業。李政宰3月成立個人公司Vena Beauty，短短3個月後，Artist Company便宣布進軍化妝品市場，並將李政宰親自開發的產品及個人國際知名度等資產投入新事業。

不過，D社進一步踢爆，Artist Company除了必須每年向Vena Beauty支付最低保證金，還得依照營業成果支付10%的營業利益作為權利金。這也讓人聯想到SM娛樂前總製作人李秀滿過去透過個人公司Like Planning收取製作費的爭議。

公司連年虧損 李政宰個人卻靠股票交易獲利

D社也檢視Artist Company的經營表現，指出公司2025年營收為467億韓元，營業損失卻達40億韓元；2026年原先預估營收可達1170億韓元，但截至9月僅進帳196億韓元，目標達成率只有16.8%，營業損失也達24億韓元。

旗下相關公司股價同樣大幅下跌，Wider Planet及Artist Studio的股價相較高點均重挫超過80%。然而，李政宰個人卻曾以每股9930韓元買進RaemongRaein股票，再以13469韓元出售，獲利約35%。

面對外界質疑，Artist Company強調，李政宰的9：1分潤合約是綜合考量演員表現、公司投資及風險後訂定的正常管理合約；至於辦公室搬遷，則是為了與Artist Company進行業務協調及建立合作體系，並非考量建物所有權。化妝品事業方面，公司也表示李政宰長期親自籌備，選擇不收固定模特兒費用，而採取與業績連動的收益制度。

不過D社認為，李政宰同時掌握Artist Company經營權，又透過個人公司收取租金及權利金，當個人獲利與公司利益出現衝突時，究竟誰才是優先考量的對象，仍值得外界關注。

延伸閱讀：PSY涉違法代領藥物罰款後首露面 48歲招牌圓臉消失網民險認不出（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 17

延伸閱讀：

南韓女星遊上海「機場突被公安帶走」！ 只問一句話險被警棍圍毆

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】