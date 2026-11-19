前韓國天團BIGBANG成員李勝利（本名李昇炫，Seungri）於2019年因夜店「Burning Sun」醜聞宣布退出演藝圈後，於昨日（18日）晚間，他被韓國傳媒拍到與懷孕約8個月的圈外妻子，一同由香港乘搭航機返抵韓國仁川國際機場。這是兩人在上月傳出完成結婚登記（註冊結婚）後，首次在公開場合同場現身。



前韓國天團BIGBANG成員李勝利（本名李昇炫，Seungri）於2019年因夜店「Burning Sun」醜聞宣布退出演藝圈。（微博@SEUNGRI勝利-YG）

昨日（18日）晚間，勝利被韓國傳媒拍到與懷孕約8個月的圈外妻子，一同由香港乘搭航機返抵韓國仁川國際機場。（YouTube@스타뉴스 STARPLUS）

仁川機場分開離場 向傳媒示意停止拍攝

據스타뉴스 STARPLUS的現場直擊片段報道，李勝利昨日晚間與20多歲的圈外妻子由香港飛抵仁川國際機場。他當晚身穿灰色連帽衛衣，戴着黑色冷帽及口罩，一手推着行李箱，另一手提著名牌手袋；身旁的妻子則身穿象牙白針織上衣及白色羽絨外套，腹部明顯隆起，據悉預產期為2027年1月（現已懷孕約8個月，即將於明年初臨盆）。

勝利當晚身穿灰色有帽衛衣，戴着黑色冷帽及口罩。（YouTube@스타뉴스 STARPLUS）

勝利一手推着行李箱，另一手提著名牌手袋。（YouTube@스타뉴스 STARPLUS）

勝利20多歲的妻子則身穿象牙白針織上衣及白色羽絨外套，腹部明顯隆起。（YouTube@스타뉴스 STARPLUS）

勝利入境時一邊推着行李箱，一邊照料身旁的孕妻。在場記者認出他並高喊「昇炫啊～」，勝利先是東張西望，發現鏡頭後顯得慌張，反問記者「你們從哪裡來的？」得知對方是傳媒後，他隨即向妻子說「遮一下、遮一下」，並側身護着孕妻。面對大批守候的韓國傳媒，勝利刻意放慢腳步與妻子分開離場，步出機場大堂後向記者表示「拍到這裡為止可以嗎？我們出來的畫面不是都拍到了嗎」，示意停止拍攝。

勝利向妻子說「遮一下、遮一下」，並側身護着孕妻。（YouTube@스타뉴스 STARPLUS）

面對大批守候的韓國傳媒，勝利刻意放慢腳步與妻子分開離場。（YouTube@스타뉴스 STARPLUS）

步出機場大堂後向記者表示「拍到這裡為止可以嗎？我們出來的畫面不是都拍到了嗎」，示意停止拍攝。（YouTube@스타뉴스 STARPLUS）

此外，早前有網民發現，勝利返韓前曾短暫逗留香港，並於尖沙咀街頭自拍，時間點恰逢BIGBANG在啟德主場館（啟德體育園）舉行演唱會，其秘密現身香港的舉動亦引起外界諸多揣測。

勝利返韓前曾短暫逗留香港，並於尖沙咀街頭自拍，時間點恰逢BIGBANG在啟德主場館（啟德體育園）舉行演唱會（小紅書@Enheng456）

舊案陰影未除 再涉首爾餐廳「燒酒瓶」襲擊案

勝利自2019年捲入夜店「Burning Sun」醜聞後已退出演藝圈。據報道，勝利因安排性交易、慣性賭博等9項罪名，曾遭韓國最高法院判監1年6個月，並於2023年2月刑滿出獄。

勝利自2019年捲入夜店「Burning Sun」醜聞後已退出演藝圈。（微博@SEUNGRI勝利-YG）

勝利因安排性交易、慣性賭博等9項罪名，曾遭韓國最高法院判監1年6個月，並於2023年2月刑滿出獄。（微博@SEUNGRI勝利-YG）

雖然他曾透過韓國傳媒表示，婚後感受到家庭責任並會深切反省，惟近期再度惹上官非。今年8月，他在首爾江南區一間餐廳與人發生爭執，被控以燒酒瓶恐嚇及襲擊他人。儘管其律師團隊承認李勝利曾拿起酒瓶，但堅決否認有揮舞或襲擊對方的行為，案件目前仍在警方調查中。

勝利曾透過韓國傳媒表示，婚後感受到家庭責任並會深切反省，惟近期再度惹上官非。（微博@SEUNGRI勝利-YG）

今年8月，勝利在首爾江南區一間餐廳與人發生爭執，被控以燒酒瓶恐嚇及襲擊他人。（微博@SEUNGRI勝利-YG）

網民反應兩極 重提夜店案受害者

勝利婚後即將為人父的消息，在韓國網絡引發兩極反應。少部分網民認為他已服刑完畢，應給予其圈外妻子足夠的私人空間；但更多網民對此並不買帳，並重提「Burning Sun」事件的受害者，批評：「他把無辜女性變成犯罪的獵物，如今卻把自己的家人當成瑰寶。」亦有大批網民表示，擔憂其孩子將來長大後，在網上搜尋到父親的新聞時會作何感想。

勝利婚後即將為人父的消息，在韓國網絡引發兩極反應。（微博@SEUNGRI勝利-YG）