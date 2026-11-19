現年75歲的陳曼娜（Manna姐）向來在幕前演活不少豪門闊太角色，現實中亦生活無憂。日前她在接受新城電台節目《Ben 同 Benson chur 住傾》訪問時，卻謙稱自己並非如龔如心般的大富豪，只是能做到「自給自足」，更自爆當年自己剛接觸股票時，曾誤信娛樂圈行內人的「貼士」而慘受教訓。

陳曼娜近日接受新城電台節目《Ben 同 Benson chur 住傾》訪問。（YouTube@新城知訊台）

陳曼娜爆TVB片酬難以維持生計

陳曼娜在節目中坦言自己出身單親貧寒家庭，絕非含著金鑰匙出世。正因自小體會到生活艱難，她早早便立定決心要靠雙手打拼，直言「老咗做唔到嘢，我一定要有錢」。談到昔日在無綫（TVB）拍劇的日子，陳曼娜透露單靠演員微薄的片酬根本難以維持生計，這在行內已是「公開的秘密」。當年亦有不少同事為了養家，甚至轉行揸的士，而她為了繼續追尋演藝夢，便逼自己學習投資理財，靠賺取額外收入來支撐生活。

陳曼娜坦言自己出身單親貧寒家庭，絕非含著金鑰匙出世。（YouTube@新城知訊台）

炒股初期誤信圈中人慘受教訓

陳曼娜透露自己少女時期初涉股海時亦曾一竅不通，更曾因輕信行內人的股票「貼士」而慘遭「跣」了一鑊，幫人在高位接貨：「股票真係好蝦人玩，唔係你做莊變幻好大、好撞彩。以前我係亂咁買，人哋講咩我就信，有時有啲朋友係莊家添，佢自己賣出就叫你買，即係顛倒嚟做，我瀨嘢啦！」至於該名圈中人的身份，陳曼娜拒絕透露，僅無奈表示「都係影圈嘅人，唔熟唔食」。經歷過慘痛教訓後，她笑言近十多年已學精不少，清楚知道應該如何買賣，投資變得極為穩陣，更奉勸身邊朋友如果唔識控制，最好切勿沾手股票。

陳曼娜自爆炒股初期被圈中人跣接貨損手。（YouTube@新城知訊台）

買磚頭「只買不賣」

相對於大起大落的股市，陳曼娜認為買樓收租才是最穩陣的致富之道。早在20歲出頭，她便成功上車買樓送給母親，多年來一直奉行「只買不賣、長線持有」的策略。作為資深業主，陳曼娜最怕遇到「租霸」或破壞單位的惡客，她笑言自己「揀租客仲嚴過揀女婿」，不僅要求對方職業穩定，更要確保有足夠經濟能力。她自爆曾有一個單位因為一直遇不到合心水的租客，寧願白白丟空長達一年半，亦堅決不肯隨便出租。

陳曼娜早在20歲出頭便成功上車買樓送給母親。（IG@manna.chanhktv）

揀租客如揀女婿

面對近年香港騙案猖獗，陳曼娜亦分享了防騙心得。她透露近期放租單位時，曾有多名地產代理推介一些「出手極高」的準租客，但她細查背景後即一眼看穿破綻：「第一，佢無一個工作證明，佢畀一啲……都係假嘅，因為又無公司嘅、或者公司又話喺外國，稅單又無。但佢哋嘅價錢係畀到足嘅，我情願唔租。」最終在她的耐心等待下，終於成功將單位租予一名背景清白、穩健可靠的國際學校教師。