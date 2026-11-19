無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶2026》中，一眾女藝人組成「魔音女團」上台獻唱。表演完畢後，司儀麥美恩及林正峰隨即上台進行接下來的環節。



魔音女團台上表演。（盧振輝攝）

魔音女團台上表演。（盧振輝攝）

魔音女團台上表演。（盧振輝攝）

魔音女團台上表演。（盧振輝攝）

魔音女團台上表演。（盧振輝攝）

麥美恩上台逐一擊掌

麥美恩上台後，從右至左逐一與「魔音女團」的成員擊掌以示鼓勵，唯獨去到最左邊、最後一位的成員盧映彤時，麥美恩並沒有與其擊掌。

麥美恩上台逐個擊掌。（節目截圖）

麥美恩上台逐個擊掌。（節目截圖）

去到最後擊了個空氣。（節目截圖）

去到最後擊了個空氣。（節目截圖）

不過相信只是無意之舉（節目截圖）

最後一人落空惹網民質疑

這個獨漏一人未有擊掌的畫面播出後，隨即引起網民的關注及討論。有網民在網上留言質疑，麥美恩此舉究竟是刻意為之，還是因為節目時間緊迫而未能完成所有擊掌動作。不過，相信只是無心之失。

麥美恩素有「TVB抱抱龍」

回顧近年無綫台慶盛事，素有「TVB抱抱龍」之稱的金牌女主持麥美恩，向來以熱情豪爽、極具帶動現場氣氛的肢體語言著稱，過往在台慶舞台上曾多次上演興奮「熊抱」得獎港姐郭珮文或特別嘉賓林峯等經典名場面，屢屢攻佔社交媒體熱搜榜首。因此，本次在「魔音女團」表演結束後，她第一時間小跑上台展開一連串「High Five」擊掌，純粹是出於主持本能欲迅速炒熱現場歡騰氛圍，展現對師妹們賣力演出的肯定與支持。

麥美恩在台慶擁抱得獎者的畫面。（截圖）